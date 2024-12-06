Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.0 комментариев
Крымчанин осужден на 13 лет за госизмену
Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 13 годам за госизмену
Верховный суд Республики Крым приговорил местного жителя к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену.
Верховный суд Республики Крым вынес приговор местному жителю, обвиненному в государственной измене, сообщает ТАСС. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. По данным суда, осужденный оказывал помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.
Подсудимый был признан виновным по ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за государственную измену. Суд отметил, что преступление заключалось в оказании иной помощи иностранному государству, что является преступлением против безопасности России.
Дело было рассмотрено с учетом всех представленных доказательств и обстоятельств. Срок наказания, назначенный судом, соответствует тяжести совершенного преступления и законодательству России. Имя осужденного и подробности дела не разглашаются в интересах следствия и безопасности.
Ранее житель Ялты был признан виновным в государственной измене за передачу Украине данных о вылете авиационного комплекса из Сочи и приговорен к 14 годам в колонии строгого режима; Верховный суд Республики Крым назначил 46-летнему жителю Керчи наказание в виде 16 лет колонии строгого режима за государственную измену и обязал его выплатить штраф в 400 тыс. рублей.
Кроме того, два человека арестованы в Москве по подозрению в государственной измене, судебные решения начнут действовать с 30 ноября.