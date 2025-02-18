Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.2 комментария
Сотрудника правоохранительных органов ЛНР задержали за шпионаж в пользу Украины
ФСБ задержала в ЛНР силовика за передачу разведданных ВС Украины
Сотрудник правоохранительных органов ЛНР задержан по подозрению в шпионаже в пользу Украины после передачи информации о дислокации российских войск.
Силовики Луганской Народной Республики задержали сотрудника правоохранительных органов за сбор разведывательной информации для украинской военной разведки, передает РИА «Новости».
Обвиняемый, житель Сватовского муниципального округа, передавал сведения о дислокации подразделений Вооруженных сил России и личных данных полицейских Украины. Дело возбуждено по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».
По информации регионального управления ФСБ, задержанный передавал разведданные, которые использовались для нанесения ударов по территории ЛНР. Установлено, что он действовал по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Среди переданных данных были сведения о телекоммуникационной инфраструктуре республики и служебная информация о личном составе МВД.
Во время допроса обвиняемый признался, что намеренно устроился на работу в МВД ЛНР, чтобы связаться с украинской стороной. Он рассказал: «Начал устраиваться, прошел отбор. Связался со мной человек, ну, он прислал сообщение. Я на этот номер ему перезвонил, и мы с ним обсудили мою дальнейшую службу в главном разведывательном управлении Украины».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала украинскую шпионку в Севастополе, которая собирала информацию о Черноморском флоте России. Также сообщалось, что ФСБ поймала в ЛНР жителя, который наводил ракеты ВСУ на объекты инфраструктуры. Жительнице ЛНР, которая укрывала солдат ВСУ, грозит пожизненное заключение за помощь вражеской армии.