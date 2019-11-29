ФСБ задержала украинскую шпионку в Севастополе

Спецслужбы задержали в Севастополе россиянку, которая по заданию украинской разведки собирала секретные военные данные, сообщили в ФСБ.

В ведомстве сообщили, что «по подозрению в государственной измене задержана в Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера», передает РИА «Новости».

Уголовное дело возбуждено по статье «Госизмена», максимальное наказание по ней – 20 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала военнослужащего Южного военного округа, который подозревается в сборе секретных данных по заданию украинской разведки.

Генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что задержанный мог добывать для Киева сведения о контактах российских военных с представителями ДНР и ЛНР.

В ДНР считают, что собранные шпионом данные могли передаваться Киевом в США.

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