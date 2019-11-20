Эксперт: Полученные от российского военного разведданные Киев мог передавать США

Задержанный россиянин мог добывать для Киева сведения о контактах российских военных с представителями ДНР и ЛНР, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов. Так он прокомментировал арест подозреваемого в измене российского военного, о котором сообщила ФСБ. В ДНР считают, что собранные шпионом данные могли передаваться Киевом в США.

Генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов уверен, что Киев прежде всего заинтересован в данных о «возможностях российских вооруженных сил на территориях, прилегающих к границам Украины». «Разведка ведется в отношении наиболее важных факторов деятельности вероятного противника. А Ростовская область непосредственно примыкает к ДНР и ЛНР», – сказал Ворожцов.

Он отметил, что представители спецслужб Украины не скрывают факт «ведения активной разведывательной деятельности в отношении России, максимально используя имеющиеся межличностные контакты сослуживцев и выходцев с Украины». «Это очевидно, заметно. Не сомневаюсь, что спецслужбы России заметили эти явления еще в 2014 году и приняли соответствующие меры», – подытожил Ворожцов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду ФСБ задержала военнослужащего Южного военного округа, который подозревается в государственной измене, собиравшего секретные данные по заданию украинской разведки. Арест произошел в городе Аксай, в предместье Ростова-на-Дону.

Название части, в которой служил арестованный, пока не раскрывается. Но не исключено, что речь идет о бригаде управления, которая выполняет специальные задачи по организации видеотрансляции и видеоконференции между органами военного управления и штабом Южного округа.

По крайней мере, именно эта часть, как сообщает «Воинская часть», дислоцирована в Аксае, ее номер – 01957. Как утверждает портал, эта бригада занимается организацией связи на цифровых и УКВ-радиостанциях, тропосферных и спутниковых станциях и комплексах, в том числе на мобильном комплексе связи, в условиях действия средств радиоэлектронной борьбы противника.

В республиках Донбасса не выразили удивления арестом, произведенным в соседней Ростовской области. «Украина считает, что она ведет военные действия против Российской Федерации. Соответственно, сбор и пополнение информации о военных возможностях России для разведуправления минобороны Украины никто не отменял, – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. – Естественно, они собирают такие данные независимо от состояния войны, агрессии или отсутствия таковой». Мирошник уверен, что этой информацией Киев наверняка делится со спецслужбами США.

«Украина – это внешне управляемое государство. Использование агентов, работающих в интересах третьих стран – нормальная практика спецслужб», – отметил советник главы ЛНР.