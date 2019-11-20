ФСБ задержала военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали военнослужащего Южного военного округа, который подозревается в государственной измене. Он собирал секретные данные по заданию украинской разведки, сообщает ЦОС ФСБ России.

«ФСБ РФ в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России военнослужащий Южного военного округа. По имеющимся данным, указанный военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России», – передает РИА «Новости» сообщение ЦОС ФСБ.

Отмечается, что утечка этих данных за границу могла «нанести ущерб обороноспособности государства».

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК «государственная измена».