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    Вице-президент США передал Евросоюзу черную метку
    Эксперт объяснил готовность Шольца ввести в Германии режим ЧС из-за Украины
    МИД Польши заявил о неизбежном вводе войск ЕС на Украину
    Блогеры отреагировали на слова «приуменьшившего потери» ВС России Зеленского
    США «ясно дали понять», что безопасность Украины должна гарантировать Европа
    Макрон созвал экстренный европейский саммит в Париже
    Келлог подтвердил, что США не видят места для Европы на переговорах по Украине
    Axios перечислил унижения Европы новыми властями США
    Украинские власти предложили расплатиться с США яйцами
    Мнения
    Антон Беликов Антон Беликов Культура освобождается от черви

    Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия уже выиграла от переговоров с США

    Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.

    4 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

    0 комментариев
    16 февраля 2025, 09:30 • Новости дня

    Жителя Комсомольска-на-Амуре обвинили в шпионаже в пользу Украины

    ФСБ обвинила жителя Комсомольска-на-Амуре в передаче Украине данных об оборонном предприятии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Комсомольске-на-Амуре мужчина подозревается в передаче данных об оборонном предприятии украинской разведке, по делу проводится расследование.

    Как сообщает РИА «Новости», житель Комсомольска-на-Амуре подозревается в государственной измене из-за передачи Украине информации об оборонном предприятии. Управление ФСБ по Хабаровскому краю информирует, что мужчина инициировал контакт с представителями Главного управления разведки министерства обороны Украины через интернет.

    По данным ФСБ, комсомольчанин передал сведения, которые раскрывают деятельность оборонного предприятия региона, с целью использования этой информации против безопасности Российской Федерации и ее Вооруженных сил. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, касающейся государственной измены.

    Статья 275 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с возможным штрафом до 500 тыс. рублей или пожизненный срок. В данный момент ведется расследование, которое должно установить все обстоятельства инцидента и степень вины подозреваемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жителя Ялты, который передавал Украине данные о российской военной технике. В Запорожской области осудили женщину, которая передавала информацию о Вооруженных силах России своему сыну, служащему в ВСУ. Также сообщалось, что ФСБ задержала шпиона, передавшего Украине данные об объектах в Пскове.

    15 февраля 2025, 13:10 • Новости дня
    Российские войска освободили Березовку в ДНР
    Российские войска освободили Березовку в ДНР
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате решительных действий освободили Березовку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Щербиновкой, Удачным, Зверево, Котлино, Новоандреевкой и Надеждинкой ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 490 военнослужащих, бронемашину и шесть орудий полевой артиллерии.

    В то же время на Харьковском направлении подразделениями группировки «Север» нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах Волчанска и Липцов Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 50 военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и склад с боеприпасами, сообщил Конашенков.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Зеленого Гая, Новоосиново Харьковской области, Шандриголово ДНР и Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР).

    При этом потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ около Краматорска, Константиновки, Катериновки, Клебан-Быка, Иванополья и Плещеевки ДНРе.

    Потери противника при этом составили до 205 военнослужащих, пять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ возле Садового, Понятовки и Велетенского Херсонской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и станцию РЭБ.

    А подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ у Константинополя, Комара ДНР, Терноватого и Гуляйполя Запорожской области.

    Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два полевых склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР. Днем ранее они также войска взяли под контроль Водяное Второе в ДНР, а до этого – Ясеновое на западе ДНР.

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    15 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на слова «приуменьшившего потери» ВС России Зеленского
    Блогеры отреагировали на слова «приуменьшившего потери» ВС России Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры высмеяли «завравшегося» Владимира Зеленского, который за десять дней сократил «потери ВС России» на 100 тыс. человек.

    Блогеры обратили внимание, что десять дней назад в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Владимир Зеленский заявил о 350 тыс. «погибших» российских солдат и 600-700 тыс. ранеными, а уже на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский сообщил, что ВС России якобы потеряли 250 тыс. человек убитыми и 610 тыс. ранеными.

    Таким образом, по версии Зеленского, за десять дней потери России в войне, по версии Зеленского, уменьшились на 100 тыс. солдат.

    «Зеленский заврался. За десять дней потери армии России, по словам Зеленского, уменьшились на 100 000 солдат», – отметили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    «Ранее американский президент также пытался угадывать российские потери, сначала назвав число в «почти миллион убитыми», а после заявил уже о 800 тысячах», – указывает «Военный осведомитель».


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    15 февраля 2025, 15:15 • Видео
    Разведку США возглавила «агент России»

    В США гремит административная революция. Вопреки всем прогнозам, президенту Дональду Трампу удалось сделать Тулси Габбард директором Национальной разведки, хотя вся американская элита ее ненавидит и считает агентом России. Раз так, мир на Украине тоже стал возможен.

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    15 февраля 2025, 11:47 • Новости дня
    Под Великой Новоселкой уничтожили группу наемников с символикой ООН

    Стало известно об уничтожении группы наемников с символикой ООН под Великой Новоселкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Под Великой Новоселкой в ДНР уничтожена группа наемников с символикой ООН при попытке наката. Всего погибло десять человек, трое успели скрыться.

    Как сообщает ТАСС, группа иностранных наемников была уничтожена под Великой Новоселкой на юге ДНР при попытке наката. Об этом рассказал боец штурмового отряда 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Китаец. По его словам, наемники прибыли на бронетранспортере, и из тринадцати человек десять были убиты, а трое сбежали в начале боя.

    У погибших наемников были обнаружены элементы символики ООН, такие как шевроны, повязки и береты с логотипами ООН, а также документы, подтверждающие участие в миссии в Сьерра-Леоне в 2004 году.

    Китаец отметил, что бой был ближним, с расстоянием между сторонами не более десяти метров, и длился около получаса. По его словам, противник был полностью разгромлен, что свидетельствует о высокой подготовке и скоординированности действий бойцов ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР. Пленный рассказал, что в механизированной бригаде ВСУ под Великой Новоселкой отсутствует техника.

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    16 февраля 2025, 06:58 • Новости дня
    Глава дипломатии ЕС заявила об отсутствии жертв среди мирных россиян

    Кая Каллас заявила, что мирные жители России не гибнут в украинском конфликте

    Глава дипломатии ЕС заявила об отсутствии жертв среди мирных россиян
    @ Frederic Kern/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Мюнхене заявила, что мирные жители России не погибают в результате украинского конфликта, несмотря на многочисленные сообщения о жертвах.

    Как сообщает РИА «Новости», глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что мирные жители России не гибнут в результате украинского конфликта. Это заявление прозвучало на фоне многочисленных сообщений о жертвах среди мирных россиян.

    Каллас подчеркнула: «Что касается разницы между Россией и Украиной, разница состоит в том, что мирные жители России не умирают. Российские дети и женщины не умирают. Погибают солдаты, которые находятся на чужой территории».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, очевидцы из Новогродовки рассказали о расстрелах мирных жителей, устроенных вооруженными силами Украины. В Русском Поречном возле тел убитых жителей обнаружили флаг «Грузинского легиона». Сообщалось, что вооруженные силы Украины устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из мести за свои потери.

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    15 февраля 2025, 20:25 • Новости дня
    МИД Польши заявил о неизбежном вводе войск ЕС на Украину

    Глава МИД Польши Сикорский сообщил о неизбежной отправке войск ЕС на Украину из-за давления США

    МИД Польши заявил о неизбежном вводе войск ЕС на Украину
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюзу «рано или поздно» придется направить войска на Украину, если президент США потребует этого в рамках сделки, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

    По словам Сикорского, причиной неизбежного ввода европейских войск на Украину станет позиция США, а именно заявление американского президента о необходимости участия европейских войск в урегулировании конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Сикорский также отметил, что переговоры пока преждевременны. Он подчеркнул, что считает звонок президента США президенту России Владимиру Путину ошибкой. По его мнению, скорые переговоры «оправдывают президента Путина» и снижают моральный дух на Украине, что делает переговоры нежелательными на данном этапе.

    Ранее AP сообщило, что ряд европейских стран тайно работали над планом отправки войск на Украину для участия в мирном соглашении с Россией.

    Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом заявил, что Польша и США могут направить на Украину свои коммерческие фирмы, а не солдат.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о решении США не отправлять военных на Украину.

    МИД России назвал присутствие НАТО на Украине неприемлемым.

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    15 февраля 2025, 21:48 • Новости дня
    Келлог подтвердил, что США не видят места для Европы на переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Вашингтон не видит роли ЕС за столом переговоров с Россией по Украине, однако интересы Европы будут учтены.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог фактически подтвердил, что Вашингтон не планирует участие Европейского союза в переговорах с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Это заявление прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    «В моем понимании, быть за столом переговоров означает по-настоящему присутствовать за ним», – заявил Келлог. Он уточнил, что Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров, но это не означает игнорирование интересов ЕС.

    Спецпосланник добавил, что, по его мнению, в конфликте задействованы две стороны – Россия и Украина, а президент США выступит в роли посредника. Впрочем Келлог отметил: говорить о том, что американский лидер будет действовать в одиночку, неверно, подчеркнув, что  такие заявления никогда и не делались.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы из-за отсутствия на переговорах по Украине и предложить конкретные идеи.

    Сообщалось, что Вашингтон запросил у европейских столиц предложения по обеспечению безопасности для Украины и участию миротворцев в урегулировании конфликта.

    Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.

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    16 февраля 2025, 01:49 • Новости дня
    Axios перечислил унижения Европы новыми властями США

    Axios заявил об оказавшейся страшнее «худших кошмаров» Европы политике США

    Axios перечислил унижения Европы новыми властями США
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политика Белого дома оказалась страшнее «худших кошмаров» Европы, США «потрясли, задушили и унизили Европу», заявил портал Axios.

    Отмечается, что в Европе «уже больше года готовились» к смене власти в США. «И все же, как и для представителей Демократической партии, парализованных хаосом у себя дома, последние три дня превзошли их худшие кошмары», – приводит ТАСС текст статьи Axios.

    В частности, Axios указывает на переговоры США с Москвой на высшем уровне и на введение таможенных пошлин, которые могут затронуть товары из ЕС на сумму более 600 млрд долларов.

    Кроме того, министр обороны США Пит Хегсет вызвал недоумение союзников, заявив, что возвращение к границам Украины до 2014 года нереалистично, а вступление Украины в НАТО не может быть результатом переговоров. По мнению Axios, Хегсет «убрал со стола некоторые козыри Украины еще до начала переговоров». Он подчеркнул, что Европе следует взять на себя больше ответственности за свою оборону, чтобы США могли сосредоточиться на угрозе со стороны Китая.

    В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс добавил критики в адрес Европы на международных форумах в Париже и Мюнхене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о незаконности пошлин США на товары Европейского союза. Вэнс на Мюнхенской конференции подчеркнул, что демократии в Европе рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан.

    Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года является является нереалистичной задачей и исключил возможность принятия Киева в НАТО.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог на конференции заявил, что Вашингтон не видит роли Европейского союза за столом переговоров с Россией по Украине, однако интересы Европы будут учтены.

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    16 февраля 2025, 00:59 • Новости дня
    Мэр Борисполя пригрозил властям на Украине военной «очисткой»

    Мэр Борисполя Борисенко пригрозил «очисткой» украинских властей военнослужащими

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные могут устроить «очистку» власти на Украине, заявил мэр Борисполя Владимир Борисенко.

    Видеообращение Борисенко опубликовала партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), передает ТАСС.

    Борисенко заявил, что в стране и на фронте происходят «странные и сложные» события, но это не мешает властям преследовать оппозицию. Борисенко подчеркнул, что обращается к высшему руководству Украины, включая парламент, кабинет министров и СНБО.

    «Пожалуй, власть заболела,» – отметил он, добавив, что единственным решением проблемы является «тотальная, глобальная очистка». «И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится. Поэтому думайте», – сказал он.

    Борисенко заявил, что и сам является военнослужащим вооруженных сил Украины. Также он представляет оппозиционную партию «Европейская солидарность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Экс-президенту Украины вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований. Также ему запретили выезд на конференцию по безопасности в Мюнхен.

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    15 февраля 2025, 13:51 • Новости дня
    ВС России отразили три контратаки ВСУ на курском направлении
    ВС России отразили три контратаки ВСУ на курском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ. Отражены три контратаки противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Гоголевки, Замостья, Казачьей Локни, Локни, Мартыновки, Махновки, Мелового, Николаевки, Новой Сорочины, Олешни, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Журавки, Ободов и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены четыре машины пехоты, бронетранспортер, семь бронемашин, два миномета, станция РЭБ, два мостоукладчика и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины, в том числе две немецкие БРЭМ Bergepanzer 2, а также три пункта управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 60780 военнослужащих, 363 танка, 268 машин пехоты, 216 бронетранспортеров, 1879 бронемашин, 1986 автомобилей, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 21 пусковую установку ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России отразили две контратаки ВСУ на курском направлении.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении скопления пехоты ВСУ в Курской области «Градами».

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    15 февраля 2025, 22:50 • Новости дня
    Келлог заявил, что ждет от России «территориальных уступок»

    Келлог заявил о желании увидеть «территориальные уступки» со стороны России

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Кит Келлог на Мюнхенской конференции заявил что ожидает от России территориальных уступок в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    «Мой взгляд, придется пойти и на такие вещи, как территориальные уступки», – приводит слова Келлога РИА «Новости».

    Кроме того, он заявил, что США могут ожидать от России «отказа от применения силы, провозглашения отказа от применения силы в будущем», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Келлог сообщил, что администрация США готовится завершить план по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие дни или недели. Келлог заявил, что США против участия большой группы сторон в переговорах по Украине и не готовы обозначить требования по гарантиям безопасности. Он также подтвердил, что США не видят места для Европы на этих переговорах.

    Келлог подчеркнул, что США заинтересованы в суверенной и стабильной Украине, однако окончательные детали урегулирования конфликта еще предстоит определить, и в этом процессе важную роль должен сыграть Владимир Зеленский. Келлог также отметил, что прошедший разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США был важным шагом в достижении этой цели.

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    15 февраля 2025, 22:34 • Новости дня
    Зеленский заявил о праве Украины выбирать участников переговоров

    Зеленский заявил, что Украина должна определять участников переговоров по урегулированию конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Украина должна определять участников переговорного процесса по урегулированию конфликта, заявил Владимир Зеленский в кулуарах Мюнхенской конференции.

    На Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил, что именно Украина должна принимать решение о том, кто будет участвовать в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на ее территории, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что конфликт происходит на украинской земле, а не в США или Евросоюзе, поэтому Киев должен играть ведущую роль в определении участников переговорного процесса.

    Ранее лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Вашингтон не видит роли ЕС за столом переговоров с Россией по Украине, однако интересы Европы будут учтены.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

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    15 февраля 2025, 22:03 • Новости дня
    МИД Греции анонсировал экстренную встречу глав МИД ЕС в Мюнхене

    МИД Греции: ЕС проведет встречу министров иностранных дел для обсуждения отношений с США и Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел стран Евросоюза соберутся в Мюнхене на экстренную встречу для обсуждения последних контактов с США и Украиной, сообщила служба информации МИД Греции.

    Министерство иностранных дел Греции сообщило, что министры иностранных дел стран Европейского Союза встретятся в воскресенье утром в Мюнхене для проведения экстренной встречи, передает РИА «Новости».

    Греческий министр иностранных дел Йоргос Герапетритис примет участие в этом собрании, которое пройдет в 8.30 утра в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Повестка мероприятия не была объявлена.

    Между тем, представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни заявил, что верховный представитель ЕС Кая Каллас инициировала неформальную встречу, чтобы обсудить последние контакты с властями США и Украины.

    По его словам, Европа находится в решающем моменте для будущего Украины и всей Европы, и поддержка Украины является ключевой задачей.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы из-за отсутствия на переговорах по Украине и предложить конкретные идеи.

    Сообщалось, что Вашингтон запросил у европейских столиц предложения по обеспечению безопасности для Украины и участию миротворцев в урегулировании конфликта.

    Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

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    16 февраля 2025, 01:23 • Новости дня
    Келлог не исключил ужесточения санкций против России
    Келлог не исключил ужесточения санкций против России
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции против России могут ужесточить, чтобы лишить ее доходов от продажи нефти, заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.

    «Мы уже делали это раньше, например, против Ирана. Мы чуть не сломали их экономику санкциями на нефть, а затем вернули им возможность экспорта. Это показывает, что санкции могут быть мощным инструментом», – приводит слова Келлога ТАСС.

    По шкале «от одного до десяти» он оценил принятые санкции против России «примерно на уровне шести», но отметил, что «их реализация достигает лишь тройки».

    Он предостерег от попыток решить конфликт силой и выразил предположение, что для урегулирования украинского конфликта на уступки придется пойти и Украине, и России.

    При этом Келлог уклонился от прямого ответа на вопрос о том, чего именно добивается на Украине нынешняя американская администрация – «победы в войне» или прекращения боевых действий. Он заявил, что вопрос «заключается в том, как выглядит победа». «Это вопрос Украине», – сказал Келлог. При этом он призвал не ждать «победы (Киева и Запада) в терминологии Второй мировой войны». Келлог также обвинил предыдущую американскую администрацию Джо Байдена в отсутствии стратегии по Украине.

    Напомним, Келлог на Мюнхенской конференции заявил что ожидает от России территориальных уступок в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, администрация США готовится завершить план по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие дни или недели. Келлог заявил, что урегулирование украинского конфликта может включать соглашение о потере территорий Киевом, однако признавать его будет не обязательно.

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    15 февраля 2025, 16:51 • Новости дня
    Зеленский предложил создать «другое НАТО» на востоке Европы

    Зеленский предложил создать альтернативное НАТО на Украине и в Восточной Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский предложил создать на Украине альтернативу НАТО, включающую восточные границы Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии, если перспектива вступления страны в альянс останется нереальной.

    Зеленский подчеркнул, что не собирается снимать вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня, однако, учитывая отсутствие реальной перспективы вступления, он планирует развивать идею «другого НАТО». Согласно его словам, границы этого нового альянса должны проходить по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии, передает РИА «Новости».

    В своем выступлении на Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что основой любых гарантий безопасности для Украины должно стать членство в НАТО. Если это невозможно, то следует создать условия для формирования нового альянса,.

    Также украинский лидер призвал Европу к самодостаточности и объединению, подчеркнув, что будущее континента должно зависеть от его собственных решений и действий.

    Ранее Зеленский выразил сомнения в вероятности вступления Украины в НАТО из-за позиций Венгрии, Германии и США и предложил альтернативу.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что правительство США не видит членство Украины в НАТО как реалистичный результат в рамках урегулирования кризиса. Венгрия согласилась с позицией США, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным шагом в текущих условиях.

    Позже глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что заявления Пентагона по Украине могут стать «холодным душем» для Зеленского.

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    15 февраля 2025, 21:39 • Новости дня
    Риттер предрек для Европы роль слуги за столом переговоров по Украине

    Военный аналитик Риттер заявил, что Европа не будет иметь права голоса на переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны в будущих переговорах по Украине будут выполнять лишь роль слуг, так как ранее сами способствовали отказу Киева от диалога с Россией на законодательном уровне, заявил военный аналитик Скотт Риттер.

    Военный аналитик Скотт Риттер выразил мнение, что европейские страны не смогут влиять на переговоры по Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, именно Европа заставила Киев отказаться от диалога с Россией.

    «Запретив ранее переговоры, вы теперь требуете место за столом Трампа и Путина. У вас будет доступ к этому столу. Не в качестве гостей. Но в качестве слуг», – подчеркнул он.

    Так Риттер прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о важности присутствия европейцев на мирных переговорах.

    Ранее генсекретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жаловаться из-за отсутствия на переговорах по Украине и предложить конкретные идеи. Также лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал, и Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.

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