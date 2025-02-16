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Жителя Комсомольска-на-Амуре обвинили в шпионаже в пользу Украины
ФСБ обвинила жителя Комсомольска-на-Амуре в передаче Украине данных об оборонном предприятии
В Комсомольске-на-Амуре мужчина подозревается в передаче данных об оборонном предприятии украинской разведке, по делу проводится расследование.
Как сообщает РИА «Новости», житель Комсомольска-на-Амуре подозревается в государственной измене из-за передачи Украине информации об оборонном предприятии. Управление ФСБ по Хабаровскому краю информирует, что мужчина инициировал контакт с представителями Главного управления разведки министерства обороны Украины через интернет.
По данным ФСБ, комсомольчанин передал сведения, которые раскрывают деятельность оборонного предприятия региона, с целью использования этой информации против безопасности Российской Федерации и ее Вооруженных сил. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, касающейся государственной измены.
Статья 275 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с возможным штрафом до 500 тыс. рублей или пожизненный срок. В данный момент ведется расследование, которое должно установить все обстоятельства инцидента и степень вины подозреваемого.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жителя Ялты, который передавал Украине данные о российской военной технике. В Запорожской области осудили женщину, которая передавала информацию о Вооруженных силах России своему сыну, служащему в ВСУ. Также сообщалось, что ФСБ задержала шпиона, передавшего Украине данные об объектах в Пскове.