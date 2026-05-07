Суд взыскал 3,4 млн рублей за травму младенца на Камчатке
Суд удовлетворил иск родителей малыша, который получил вдавленный перелом черепа при родах из-за запоздалого кесарева сечения в Камчатском краевом родильном доме, и взыскал с медучреждения 3,4 млн рублей компенсации морального вреда, сообщили в объединенной пресс-службе судов Камчатского края.
Суд в Камчатском крае удовлетворил иск родителей новорожденного, получившего тяжелую травму головы при родах, передает РИА «Новости». Им и близким родственникам присудили общую компенсацию морального вреда в размере 3,4 млн рублей. Каждый из родителей получит по 1,5 млн рублей, а бабушки малыша – по 200 тысяч рублей.
В ходе разбирательства было установлено, что происшествие произошло в конце апреля 2023 года. Женщину госпитализировали в краевой роддом, где из-за физиологических особенностей она не могла родить естественным путем. Кесарево сечение было проведено, но с опозданием, после чего состояние младенца резко ухудшилось, и его перевели в детскую больницу.
Медики выявили у ребенка вдавленный перелом левой теменно-височной области и судорожный синдром. Состояние ребенка продолжало ухудшаться, поэтому его направили на лечение в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. Экспертизы показали, что кесарево сечение было назначено правильно, но проведено поздно, а факт травмы не был отражен в медицинских документах.
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что медицинские мероприятия были выполнены ненадлежащим образом, что опосредованно привело к тяжелым неврологическим последствиям для новорожденного. Представители роддома иск не признали и могут обжаловать решение в течение 30 суток.
