РФПИ и китайские компании решили создать фонд для взаимного продвижения кинокартин

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, китайское кино становится популярным не только внутри страны, но и в мире, поэтому РФПИ и китайские партнеры обсуждают создание совместного фонда кино для взаимного продвижения фильмов на рынки обеих стран, передает «Интерфакс».

РФПИ в сентябре 2024 года запланировал проведение фестиваля российского кино в Китае, после чего фестиваль китайского кино состоится в России.

Как отметили в пресс-службе, РФПИ создает новые партнерства в рамках стратегии по поддержке продвижения российской кинопродукции на рынке Китая, а также выхода китайских фильмов в российский прокат. Соответствующие договоренности были достигнуты на полях государственного визита президента Владимира Путина в Китай.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Москва и Китай показали пример выстраивания отношений нового типа и связей между соседними странами.