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    8 комментариев
    22 марта 2024, 21:59 • Новости дня

    Для тушения «Крокус Сити Холла» задействовали авиацию

    Для тушения «Крокус Сити Холла» задействовали авиацию
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    По данным МЧС России, для тушения концертного зала «Крокус Сити Холл» задействовали вертолеты.

    Один из них ведет сброс воды на горящее здание, еще два вертолета готовятся к вылету, передает РИА «Новости».

    Напомним, после стрельбы в пятницу вечером в здании начался пожар. Огонь начал распространяться после того, как неизвестные бросили гранату или зажигательную шашку.

    22 марта 2024, 20:26 • Новости дня
    В «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, есть раненые
    В «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, есть раненые
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    О стрельбе, которая была слышна в пятницу вечером в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили очевидцы.

    Отметим, что 22 марта в концертном зале проходит концерт группы «Пикник», передает РЕН ТВ.

    В МВД позже сообщили, что неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей. Сообщается, что огонь открыли минимум три человека в камуфляже.

    По предварительным данным, есть раненые. Музыкантов среди пострадавших нет, добавили в полиции.

    Сейчас сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в концертный зал.

    По данным РИА «Новости», люди в камуфляже ворвались в партер «Крокус Сити Холла», где открыли стрельбу из автоматического оружия.

    По словам корреспондента, «после этого бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар». Люди в зале лежали на полу, а затем уползали.

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    22 марта 2024, 21:37 • Новости дня
    ЦОС ФСБ: Спецслужбы предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» есть погибшие и пострадавшие, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Об этом пишет ТАСС.

    Как указали в ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с произошедшим в концертном зале. В ведомстве добавили, что стрельба началась перед концертом музыкальной группы «Пикник», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что свыше 50 бригад скорой помощи направлено в подмосковный Красногорск для помощи пострадавшим в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». Кроме того, к зданию «Крокуса» прибыли бойцы ОМОН и СОБР.

    Напомним, в пятницу как минимум три человека в камуфляжной форме открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. После этого они бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар, которому уже присвоили повышенный ранг сложности.

    Коментарии (16)
    22 марта 2024, 22:20 • Новости дня
    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»

    ФСБ: После атаки на «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, более 100 пострадали

    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек, сообщила ФСБ.

    Еще более 100 человек пострадали, сообщил центр общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном у МКАД в подмосковном Красногорске. После нападения в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.

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    22 марта 2024, 22:07 • Новости дня
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления официальных лиц США относительно ЧП в подмосковном Красногорске, где в пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    В Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в случившемся, однако неизвестно, на каком основании были сделаны такие выводы, написала Захарова в своем Telegram-канале.

    «На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», – прокомментировала дипломат.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    Коментарии (7)
    22 марта 2024, 20:59 • Новости дня
    Пожар начался в «Крокус Сити Холле» после стрельбы
    Пожар начался в «Крокус Сити Холле» после стрельбы
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    На северо-западе Москвы в пятницу вечером произошла стрельба, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, а затем начался пожар.

    По словам корреспондента РИА «Новости», в партер зала ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия, а после этого бросили гранату или зажигательную шашку.

    Людям пришлось лечь на пол, чтобы спастись от стрельбы, а затем постепенно выползать из зала.

    «Многим удалось выбраться», – рассказал он.

    По данным СМИ, в здании концертного зала горит кровля, через некоторое время она начала рушиться. В здании может находиться около 100 человек.

    На место выехали ОМОН и СОБР, есть раненые.

    Коментарии (28)
    22 марта 2024, 20:50 • Новости дня
    Очевидица рассказала о стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    Очевидица рассказала о стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одна из посетительниц концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, где в пятницу неизвестные открыли огонь, рассказала о начале стрельбы.

    По словам женщины, около восьми часов вечера прозвучал одиночный выстрел, затем серия выстрелов, передает РЕН ТВ.

    Напомним, вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». Сообщалось о трех стрелявших в камуфляжной одежде. По предварительным данным, несколько человек получили ранения.

    Коментарии (2)
    22 марта 2024, 21:24 • Новости дня
    Из подвала «Крокус Сити Холла» вывели около 100 человек
    Из подвала «Крокус Сити Холла» вывели около 100 человек
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пожарные вывели 100 человек из подвала в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба МЧС.

    Отмечается, что на крыше концертного зала до сих пор находятся люди, которые ожидают помощи, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что свыше 50 бригад скорой помощи направлено в подмосковный Красногорск для помощи пострадавшим в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». Кроме того, к зданию «Крокуса» прибыли бойцы ОМОН и СОБР.

    Напомним, в пятницу как минимум три человека в камуфляжной форме открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. После этого они бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар.

    Коментарии (2)
    22 марта 2024, 22:31 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Реакция офиса генерального секретаря ООН на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в результате которого, по предварительным данным, погибло 40 человек, не соразмерна случившемуся, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Офис Генсека ООН заявил, что опечален (sadden) сообщениями о стрельбе. ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли?» – возмутилась Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат подчеркнула, что случившееся должно вызывать не «печаль», а «ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

    Коментарии (0)
    22 марта 2024, 21:27 • Новости дня
    Пожару в «Крокус Сити Холле» присвоили повышенный ранг сложности
    Пожару в «Крокус Сити Холле» присвоили повышенный ранг сложности
    @ Роман Денисов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» сейчас идет тушение пожара, которому присвоен повышенный ранг сложности, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

    «Основные усилия направлены на поиск и спасение людей», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее сообщалось, что после стрельбы начался пожар в здании. Сообщалось о трех стрелявших в камуфляжной одежде. По предварительным данным, несколько человек получили ранения.

    Коментарии (0)
    22 марта 2024, 21:16 • Новости дня
    Бойцы ОМОН и СОБР прибыли к зданию «Крокус Сити Холл»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подразделения ОМОН и СОБР находятся у здания «Крокус Сити Холл», где ранее началась стрельба и пожар.

    Напомним, на северо-западе Москвы в пятницу вечером произошла стрельба, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, а затем начался пожар.

    По предварительным данным, есть раненые. Музыкантов среди пострадавших нет, добавили в полиции. В здании проходил концерт группы «Пикник». 

    Коментарии (7)
    22 марта 2024, 21:13 • Новости дня
    Десятки бригад скорой помощи выехали в Красногорск после стрельбы в «Крокус Сити Холле»
    Десятки бригад скорой помощи выехали в Красногорск после стрельбы в «Крокус Сити Холле»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Свыше 50 бригад скорой помощи направлено в подмосковный Красногорск для помощи пострадавшим в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    Как сообщил Минздрав Подмосковья, к «Крокус Сити Холлу» направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи, передает ТАСС.

    Напомним, неизвестные в пятницу открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл», есть раненые. После стрельбы в комплексе произошел пожар.

    Коментарии (0)
    22 марта 2024, 21:40 • Новости дня
    Воробьев: Принимаются все меры для спасения людей после стрельбы в «Крокус Сити Холле»
    Воробьев: Принимаются все меры для спасения людей после стрельбы в «Крокус Сити Холле»
    @ Екатерина Христова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На месте происшествия в подмосковном Красногорске, где в пятницу вечером произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл», работают спецназ и бригады скорой помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «На месте делается все для спасения людей. Работает СОБР. Около «Крокуса» более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим», – говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.

    Вечером 22 марта несколько человек в камуфляже открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, есть раненые. После этого они бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар.

    Коментарии (2)
    22 марта 2024, 21:10 • Новости дня
    Участники группы «Пикник» не пострадали при стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    Участники группы «Пикник» не пострадали при стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Члены музыкальной группы «Пикник», выступление которой должно было состояться в пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба, не пострадали.

    Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, музыканты эвакуированы из комплекса.

    Напомним, в пятницу как минимум три человека в камуфляжной форме открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. По предварительным данным, есть раненые.

    Коментарии (0)
    22 марта 2024, 21:49 • Новости дня
    В Москве отменили массовые мероприятия из-за стрельбы в «Крокус Сити Холле»
    В Москве отменили массовые мероприятия из-за стрельбы в «Крокус Сити Холле»
    @ Ирина Вельматова/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве в выходные в связи с произошедшим в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    Собянин в своем Telegram-канале написал, что в эти выходные в Москве будут отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. «Прошу с пониманием отнестись к этой мере», – добавил он.

    Ранее ФСБ сообщила о погибших и пострадавших в «Крокус Сити Холле».

    Напомним, в пятницу как минимум три человека в камуфляжной форме открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. После этого они бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар, которому уже присвоили повышенный ранг сложности.

    Коментарии (0)
    22 марта 2024, 21:18 • Новости дня
    Собянин поручил оказать помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле»
    Собянин поручил оказать помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в результате стрельбы, начавшейся в концертном зале «Крокус Сити Холл», и пообещал оказать помощь пострадавшим.

    Как указал Собянин в своем Telegram-канале, сегодня в ТЦ «Крокус Сити» произошла ужасная трагедия. Он выразил соболезнования близким погибших и дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося.

    Напомним, в пятницу как минимум три человека в камуфляжной форме открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. После этого они бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар.

    Коментарии (2)
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