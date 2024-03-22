Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на какие-то компромиссы с Москвой и запустил процесс тотального противостояния.11 комментариев
Для тушения «Крокус Сити Холла» задействовали авиацию
По данным МЧС России, для тушения концертного зала «Крокус Сити Холл» задействовали вертолеты.
Один из них ведет сброс воды на горящее здание, еще два вертолета готовятся к вылету, передает РИА «Новости».
Напомним, после стрельбы в пятницу вечером в здании начался пожар. Огонь начал распространяться после того, как неизвестные бросили гранату или зажигательную шашку.