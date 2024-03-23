Минздрав Московской области опубликовал список из 145 пострадавших в «Крокусе»

Минздрав Московской области опубликовал список из 145 человек, пострадавших во время теракта в «Крокусе»

Tекст: Денис Тельманов

Список размещен на официальном сайте Минздрава, в нем значится 145 человек, большинство из которых с фамилиями и описанием состояния.

Согласно списку, девять пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, 41 – в тяжелом, 47 – в состоянии средней тяжести.

38 пострадавших доставлены в больницу Красногорска, 23 – в институт скорой помощи им. Склифосовского в Москве. Остальные – в больницы Одинцова, Химок, Догопрудного и Москвы – ГКБ им. Ерамишанцева, ГКБ им. Вересаева, ГКБ №67 им. Ворохобова, ГКБ им. Боткина, ГКБ им. Иноземцева, ГКБ им. Жадкевича, КГБ №52, КГБ им. Пирогова, ГКБ им. Юдина, МГОБ №62 и детские больницы - №9 им. Сперанского и ДГКБ им. Башляевой.

Напомним, в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек, более 100 получили ранения.

Несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале. После нападения в здании начался пожар.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.







