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Депздрав Москвы опубликовал список 80 госпитализированных из «Крокуса»
Депздрав опубликовал список из 80 госпитализированных в больницы Москвы после теракта в «Крокус Сити Холле»
После теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в московские больницы были госпитализированы 80 человек, следует из списка пострадавших.
Список опубликован на официальном сайте ведомства, в нем 80 имен и фамилий. Состояние пострадавших и название больницы, в которую их госпитализировали, не приводятся.
Помимо этого в Москве и Подмосковье начали работу горячие линии для получения информации о погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле».
Напомним, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли несколько десятков человек, более 100 получили ранения.