Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на какие-то компромиссы с Москвой и запустил процесс тотального противостояния.14 комментариев
В Москве организовали горячие линии для информации о пострадавших в «Крокусе»
Горячие линии для информации о пострадавших в «Крокусе» запустили в Москве
В Москве и Подмосковье начали работу горячие линии для получения информации о погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле».
«Горячая линия» Министерства здравоохранения Московской области
+7(498)602-03-01, +7 (498) 602-03-03
Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки:
+7 (495) 621-43-31
Единый телефон доверия МЧС России
+7 (495) 400-99-99, +7 (495) 983-79-01
«Горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России
+7 (495) 989-50-50 (круглосуточно)
Напомним, что в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек, около 100 получили ранения.
В пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале. После нападения в здании начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.