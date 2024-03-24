Это фирменный почерк террористической Украины

Исполнителями теракта в «Крокус-Сити» оказались граждане ближнего зарубежья. Но именно этот факт – прекрасный повод для Запада увести проблему в другую плоскость. Выгородить Зеленского и Украину. Поэтому они так судорожно цеплялись за ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России).

Миграционная проблема – болевая точка нашей страны. Сложная, серьезная. Не такая сложная, как в Европе, но все же существующая. И важно понимать, что заказчики прекрасно это знали. И били точно по ней. И выглядит все красиво – не подкопаешься. Даже соболезновать можно ужасным русским.

Но пойманные террористы – всего лишь исполнители. Дешевые, которых не жалко заказчику, перед которыми нет обязательств. Не жалко было Трепову, убившую Владлена Татарского, не жалко Навальную, готовившую теракт в Мариуполе осенью 2022-го. Не жалко и этих таджиков, которым пообещали всего-то по полмиллиона/миллион. Они все – расходный материал для тех, кто заказывает. Так было, так будет.

Очевидно, что соевые инфантилы типа Треповой способны разве что пакет передать, стараясь не думать, что там внутри. Или в силу собственного идиотизма или украинского зомбирования залить зеленкой бюллетени на выборах. А хладнокровно стрелять в людей – это надо не просто хотеть убивать, надо еще и уметь. Но!

Важно понимать, кто заказчики, и не уводить от главного вопроса.

Нет никаких сомнений, что это СБУ, скорее всего, при активном кураторстве с Запада.

И здесь ничего нового. Старый, фирменный почерк.

На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

2 мая 2014 года «колорады» сами себя сожгли в Доме профсоюзов в Одессе. Власти не сделали ничего для раскрытия убийств, хотя интернет наводнен видеокадрами того, как людей, выпрыгивающих из окон горящего дома, добивали на улице.

А 2 июня 2014 года вроде как не Порошенко отдал приказ с самолетов сбрасывать бомбы на здание областной администрации Луганска. Это кондиционеры взорвались. Весь город видел самолеты, но до сих пор руководство Украины не признает факт, что на объекты гражданской инфраструктуры города были сброшены бомбы. Вполне умные люди с техническим образованием пытались доказать, что не было никаких самолетов, а это действительно взрывались кондиционеры. Они честно в это верили. Потому что невозможно же помыслить, что так можно делать. Просто так вот убивать невинных – и на тот момент для них своих, украинских – людей. Зачем это нужно, нелогично же, да?

А вот можно. На Украине теперь можно всё.

Начиная с 2014 года ВСУ и нацбаты постоянно издевались над мирным населением. Прицельно били по больницам, хосписам, домам престарелых. Я довольно много ездила с 2014 года по Донбассу и поселкам, которые обстреливали. И очень долго задавалась вопросом: зачем? Зачем бить просто так в дом престарелых или в школу? Например, было прямое попадание нескольких снарядов летом 2014-го в дом престарелых на улице Щербакова в Луганске. Никаких военных частей, как и техники, там не было. Пострадал охранник и несколько подопечных старичков. Зачем они это сделали? Это разве не теракт?

А весной 2015 года в Первомайске, за сутки до нашего приезда, на территорию местной больницы было пять прямых попаданий в разные корпуса. Там, к слову, был тогда не военный госпиталь. Обычная больница с пожилыми людьми. С инсультами, инфарктами и просто осколочными ранениями от упавших рядом с их домами снарядов.

Но самое страшное я услышала от жителей поселка Новосветловка, что рядом с Луганском. Летом того же 2014 года, когда там шли тяжелейшие бои, нацбат «Айдар» (террористическая организация, запрещенная в России) собрал жителей для эвакуации из поселка. Всех свезли в центр, и один из грузовиков, куда посадили людей, взорвали. Со всеми женщинами, детьми и стариками. За секунду до этого водитель выскочил из кабины. Один из видевших это мужчин (он был в другой машине) потом уехал к сыну на Украину. Но долго там не смог прожить – когда он про это рассказывал, все ему говорили, что он куплен Путиным и врет. Никто ему не поверил, потому что сложно такое принять и в такое поверить.

Вы спросите – зачем взрывать машину с людьми – в которой, к слову, были и лояльные Украине граждане. Чтобы что?

А цель одна. Запугать. Чтобы боялись, чтобы ненавидели. Чтобы уезжали. Это такая неконтролируемая ненависть и полный карт-бланш со стороны Запада: все равно никто ничего не признает, а война все спишет.

Дончане «сами себя обстреливали и убивали» – годами. Всегда виновата была Россия. Ни разу ничего не признали ни Киев, ни Запад.

Так с чего им сейчас что-то признать?

Конечно, ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) – идеальная схема слива проблемы для Запада перед своими людьми. Не скажешь же, что ты даешь снаряды государству, которое среди белого дня десятками убивает людей. А она убивала и убивает. Только Запад старательно этого не видит, как не видел раньше.

Но это не значит, что терактов не было. Это не значит, что Украина не участвовала в теракте в «Крокус-Сити».

Все 10 лет прокатывало – значит, можно продолжать и дальше. Тем более за такие маленькие деньги. «Кого убивать?» – спрашивают задержанного террориста на допросе. «Всех, кого хочешь, сказали», – как-то так отвечает.

И поймали их на трассе по дороге на Украину, а не в Казахстан, например. Маленькая деталь. Все они хотели жить. На всех видео, где они дают показания, видно, как им страшно. Как их трясет и заплетается язык, хотя за сутки до этого были лихими Терминаторами. Идейные ведут себя иначе.

Все эти годы Украина совершала именно теракты. Это было издевательство над населением Донбасса, а никакие не боевые действия и не АТО. Точно такой же терроризм, как и в «Крокус-Сити».

Украина – террористическое государство.