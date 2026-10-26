В России создали антитепловизионные гамаши для военных

Воронежские разработчики создали невидимые для тепловизоров гамаши

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отечественные разработчики представили новые элементы экипировки, скрывающие ноги солдат от обнаружения, передает ТАСС.

«Полноразмерные накидки в пол неизбежно сковывают движения при активном перемещении, однако открытые нижние конечности сильно демаскируют бойца в тепловизионном спектре. Для решения этой проблемы специалисты создали не имеющую аналогов на российском рынке конструкцию антитепловизионных гамаш. Изделие выполнено с применением технологии, позволяющей скрывать силуэт на местности и эффективно маскирующей тепловое излучение ног, особенно нижней части голени», – пояснили в компании.

Разработчики уточнили, что материал с инфракрасными свойствами работает в визуальном спектре и не бликует в приборах ночного видения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские войска начали получать модульные накидки «Вайперхуд» для защиты штурмовых подразделений от тепловизоров. Ранее компания Zavoz.pro сообщила об эффективном скрытии бойца в маскировочном костюме «Древоч» на расстоянии от 100 метров. Предприятие модернизировало эту разработку для снижения заметности военнослужащих в тепловизионном диапазоне.