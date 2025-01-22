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    22 января 2025, 08:25 • Экономика

    Трамп решил лечить экономику США американской нефтью

    Трамп решил лечить экономику США американской нефтью
    @ Global Look Press

    Tекст: Роман Крецул

    «Бурить, бурить и еще раз бурить» – таковы планы Дональда Трампа в энергетическом секторе США. Он намерен использовать крупнейшие запасы нефти и газа для снижения цен на энергоносители. Однако планы нового президента США входят в противоречие с интересами других игроков, включая Россию и страны ОПЕК. Что это означает на практике?

    Президент США Дональд Трамп анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации в энергетике с целью активизации добычи нефти и газа. «Кризис инфляции был вызван огромными перерасходами и ростом цен на энергоносители, поэтому сегодня я также объявлю режим чрезвычайного положения в энергетике. Мы будем бурить, бурить и еще раз бурить», – сказал он.

    По словам Трампа, крупные запасы газа и нефти в США позволят стране использовать их для снижения цен, пополнения своих стратегических запасов и экспорта энергии. «Мы положим конец зеленой сделке и отменим обязательный переход на электромобили, сохранив нашу автомобильную промышленность», – отметил Трамп.

    Кроме того, президент США анонсировал реформу торговой системы, включая создание Службы внешних доходов, которая будет заниматься сбором пошлин с других государств. «Мы будем облагать тарифами иностранные государства, чтобы обогащать наших граждан», – добавил Трамп. Он выразил уверенность, что такие меры сделают США богатой и процветающей страной.

    После серии новых заявлений Трампа мировые цены на нефть во вторник не показали единой динамики. Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.36 мск снижалась на 0,07% – до 80,09 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – росла на 0,55%, до 76,81 доллара.

    Напомним, в начале января предыдущий президент США Джо Байден ввел запрет на бурение нефтяных и газовых скважин на шельфе у побережий страны. В своем заявлении он подчеркнул важность защиты этих территорий, а также восточной части Мексиканского залива и северной части Берингова моря Аляски.

    Однако теперь Трамп пересматривает эту политику и готовится

    отменить закупки нефти на внешних рынках, в том числе в Венесуэле.

    При этом аналитики ожидают, что спрос на электроэнергию в США в ближайшие годы вырастет до беспрецедентных уровней из-за развития ИИ и энергоемких центров обработки данных, а также из-за роста промышленного производства, пишет Bloomberg. Большую часть этого спроса удовлетворят электростанции, работающие на газу, а также АЭС.

    Кроме того, в ходе предвыборной кампании Трамп утверждал, что уменьшение затрат на энергию поможет понизить цены во всей экономике за счет снижения стоимости топлива для судоходства и электричества, используемого для производства товаров, пишет NBC News. Однако увеличение добычи нефти в США может не дать нужного результата, так как другие страны-производители способны сократить производство нефти с целью удержать цены на нынешнем уровне.

    С другой стороны, США сейчас демонстрируют высокий уровень добычи нефти (13 млн баррелей в сутки). И чтобы побудить производителей увеличить объемы добычи, Трамп может предложить им налоговые послабления или же послабления в части экологического регулирования, допускает Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    Если же объемы добычи нефти в США вырастут, тогда странам ОПЕК+ придется реагировать на это, в том числе – путем сокращения добычи сырья с целью удержания цен на нынешнем уровне. Однако и такой шаг выглядит дискуссионным: «Получается, что в таком случае ОПЕК+ теряет долю на рынке нефти, а Америка занимает ее место».

    Аналитик также напомнил, что ранее ОПЕК+ уже сокращала объемы добычи нефти и намеревалась их нарастить. Однако в нынешних условиях, с учетом действий Трампа, ОПЕК+ может пойти по следующему пути – «новых сокращений добычи не делать, но и старые сокращения не наверстывать».

    По словам эксперта, нынешний уровень цен на нефть «достаточен для того, чтобы жить, приспосабливаться, тянуть военные расходы, обходить санкции, платить посредникам и так далее» с учетом недавних санкций США против нефтяной отрасли России.

    Впрочем, выступить против инициативы Трампа могут не только страны ОПЕК+, но и компании США. «У американских компаний высокая себестоимость добычи сырья, и им низкие цены на рынке невыгодны. Если цена упадет, они пострадают чуть ли не в первую очередь», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Таким образом государство не может приказать частным фирмам увеличить добычу. Но Трамп, упрощая бюрократические процедуры и снижая издержки для нефтяников, постарается побудить их к росту производства. Но они будут очень осторожно к этому относиться и принимать решения, исходя из собственной экономики», – отметил спикер.

    Если же США все-таки увеличат объем добычи нефти и это приведет к снижению цен на топливо, то для России это будет нежелательным сценарием, и для его купирования Москве придется действовать сообща с другими игроками в рамках ОПЕК+. «Нам выгодно сохранение цен в районе 80 долларов за баррель и выше. Тогда наши доходы будут соответствовать показателям, которые запланированы в госбюджете», – заключил Юшков.

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