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Нефть показала разнонаправленную динамику после заявлений Трампа
Мировые цены на нефть во вторник не показали единой динамики после заявлений президента США Дональда Трампа о дальнейших направлениях торговой политики страны.
Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.36 снижалась на 0,07% – до 80,09 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – росла на 0,55%, до 76,81 доллара, передает РИА «Новости».
«Первоначальное чувство облегчения от того, что торговые меры не были в центре внимания Трампа в первый день, исчезло после сообщений о 25-процентных тарифах для Мексики и Канады», – заявил Bloomberg аналитик IG Asia в Сингапуре Ип Цзюнь Жун.
«Потенциальное резкое увеличение добычи нефти согласно принципу «бури, бури, бури», объявленному Трампом, также остается значительным фактором», – добавил он.