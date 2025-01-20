Трамп отменил обязательный переход США на электромобили

Tекст: Валерия Городецкая

Трамп в инаугурационной речи сообщил о введении режима ЧП в энергетике, чтобы усилить добычу нефти и газа и снизить инфляцию, передает РИА «Новости». Американский президент заявил, что это поддержит экономику.

Он подчеркнул, что кризис инфляции был вызван перерасходами и ростом цен на энергоносители. «Мы будем бурить, бурить и еще раз бурить», – заявил он, подчеркивая намерение США использовать свои огромные запасы нефти и газа для снижения цен и пополнения стратегических резервов.

Трамп отметил, что его действия положат конец «зеленой сделке» и отменят обязательный переход на электромобили. Это сохраняет автомобильную промышленность и выполняет обещание американским автоработникам.

Кроме того, президент анонсировал реформу торговой системы, включая создание Службы внешних доходов. Этот орган будет заниматься сбором пошлин с других государств. «Мы будем облагать тарифами иностранные государства, чтобы обогащать наших граждан», – добавил Трамп. Он выразил уверенность, что такие меры сделают США богатой и процветающей страной.

В понедельник Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, впервые за 40 лет собравшей церемонию инаугурации в таком формате.

Ранее он объявил о начале золотого века Америки, а также пообещал прекратить «политизацию Минюста».