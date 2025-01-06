Байден запретил бурение нефтегазовых скважин на шельфе США

Байден запретил бурение скважин на шельфе у атлантического и тихоокеанского побережья США

Tекст: Елизавета Шишкова

В своем заявлении, распространенном Белым домом, он подчеркнул важность защиты восточного и западного побережья США, а также восточной части Мексиканского залива и северной части Берингова моря Аляски, передает РИА «Новости».

Байден заявил: «Я принимаю меры по защите... от бурения нефтяных и газовых скважин и вреда, который оно может нанести... Это не стоит риска».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация Байдена намерена запретить разработку новых морских месторождений у побережья США, что может затронуть более 2,5 млн кв. км территории.