Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.8 комментариев
Трамп готов прекратить закупки нефти в Венесуэле
Трамп заявил о возможном прекращении импорта нефти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности прекращения импорта нефти из Венесуэлы, объяснив это тем, что у страны достаточно собственных ресурсов.
Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить покупку нефти у Венесуэлы, передает РИА «Новости». Комментируя перспективы импорта, Трамп отметил, что у Штатов достаточно собственных запасов нефти и необходимости в венесуэльских поставках больше нет.
«Мы, возможно, прекратим покупать нефть из Венесуэлы. Нам она не нужна… у нас достаточно собственной нефти», – сказал Трамп в Овальном кабинете во время встречи с журналистами.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть во вторник не показали единой динамики после заявлений президента США Дональда Трампа о дальнейших направлениях торговой политики страны.