Трамп готов прекратить закупки нефти в Венесуэле

Трамп заявил о возможном прекращении импорта нефти из Венесуэлы

Tекст: Валерия Городецкая

Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить покупку нефти у Венесуэлы, передает РИА «Новости». Комментируя перспективы импорта, Трамп отметил, что у Штатов достаточно собственных запасов нефти и необходимости в венесуэльских поставках больше нет.

«Мы, возможно, прекратим покупать нефть из Венесуэлы. Нам она не нужна… у нас достаточно собственной нефти», – сказал Трамп в Овальном кабинете во время встречи с журналистами.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть во вторник не показали единой динамики после заявлений президента США Дональда Трампа о дальнейших направлениях торговой политики страны.