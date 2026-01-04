Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.24 комментария
Мосгорсуд подтвердил изъятие имущества экс-главы кабмина КЧР на 40 млрд рублей
Мосгорсуд признал законным решение об изъятии имущества бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева и его родственников на сумму более 40 млрд рублей.
Суд постановил оставить предыдущее решение без изменений, а жалобу – без удовлетворения, передает РИА «Новости». Инициаторами иска выступили первый замгенпрокурора и Федеральное агентство по управлению госимуществом.
Прокуратура заявляла, что Кайшев, став чиновником с нарушением антикоррупционного законодательства, продолжал вести коммерческую деятельность. В суде были подтверждены доводы, что Кайшев незаконно приобрел права на земельные участки и производственные объекты, которые были использованы для создания агропромышленных предприятий.
Также Кайшев получил права на объекты недвижимости и транспорт, часть которых оформил на родственников и знакомых. В материалах дела указано, что за время работы на госслужбе его доход составлял всего 499 тыс. рублей, однако он владел дорогостоящим имуществом.
В числе ответчиков по делу также указаны Нурет, Елена, Юрий Кайшевы, Ирина Леонова, Артем Мачульский и ООО «Понтос Плаза».
В сентябре в Москве суд принял решение о передаче государству активов бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и его семьи на сумму почти 42 млрд рублей.