Мосгорсуд подтвердил изъятие имущества экс-главы кабмина КЧР на 40 млрд рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Суд постановил оставить предыдущее решение без изменений, а жалобу – без удовлетворения, передает РИА «Новости». Инициаторами иска выступили первый замгенпрокурора и Федеральное агентство по управлению госимуществом.

Прокуратура заявляла, что Кайшев, став чиновником с нарушением антикоррупционного законодательства, продолжал вести коммерческую деятельность. В суде были подтверждены доводы, что Кайшев незаконно приобрел права на земельные участки и производственные объекты, которые были использованы для создания агропромышленных предприятий.

Также Кайшев получил права на объекты недвижимости и транспорт, часть которых оформил на родственников и знакомых. В материалах дела указано, что за время работы на госслужбе его доход составлял всего 499 тыс. рублей, однако он владел дорогостоящим имуществом.

В числе ответчиков по делу также указаны Нурет, Елена, Юрий Кайшевы, Ирина Леонова, Артем Мачульский и ООО «Понтос Плаза».

В сентябре в Москве суд принял решение о передаче государству активов бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и его семьи на сумму почти 42 млрд рублей.