Путин призвал избранных глав регионов исполнять данные гражданам обещания

Tекст: Дарья Григоренко

«Нужно исполнять те обещания, которые были вами даны гражданам, избирателям, нашим людям в ходе избирательной кампании в качестве целей развития регионов, решения вопросов социального характера», – подчеркнул глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов, передает РИА «Новости».

Путин напомнил главам регионов, что успех их работы непосредственно влияет на успех всей страны. Он отметил, что именно от результатов управленцев на местах зависит благополучие России.

Ранее Путин на встрече с избранными главами регионов призвал губернаторов уделять особое внимание привлечению ветеранов спецоперации на Украине к работе в органах власти. Во время видеовстречи с избранными главами российских регионов президент обратил внимание на особую роль национальных проектов.

В пятницу Путин провел встречу с недавно избранными главами 21 российского региона в формате видеоконференции.