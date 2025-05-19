Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.0 комментариев
Трамп заявил о безграничных перспективах торговли России и США
Трамп назвал неограниченным потенциал экономических связей России и США
Дональд Трамп после беседы с президентом России Владимиром Путиным отметил перспективы для масштабного экономического сотрудничества между двумя странами при условии окончания конфликта на Украине.
Потенциал торгово-экономического сотрудничества России и США после завершения конфликта на Украине неограничен, передает ТАСС. Такое заявление сделал Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным.
«Россия хочет вести с Соединенными Штатами крупномасштабную торговлю, когда завершится это катастрофическое кровопролитие [на Украине], и я согласен», – заявил Трамп.
Он подчеркнул, что у России есть уникальные возможности для создания значительного благосостояния и увеличения количества рабочих мест, если будет реализован потенциал торгово-экономического взаимодействия между двумя странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мир и необходимо определить эффективные пути достижения этого мира. Глава государства подчеркнул важность поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной. Путин по итогам разговора с Дональдом Трампом отметил, что процесс урегулирования конфликта между Россией и Украиной движется в верном направлении.