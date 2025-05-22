Канада заявила о готовности G7 усилить санкции против России

Tекст: Антон Антонов

«Мы подтвердили нашу поддержку Украины», – заявил Шампань по итогам встречи министров финансов и глав центробанков G7 в канадском Банфе. Он подчеркнул, что речь идет в том числе о «готовности усилить санкции, если это потребуется», передает РИА «Новости».

Также Шампань подчеркнул, что G7 будет поддерживать участие частного сектора в восстановлении и реконструкции Украины. По его словам, G7 выступает против того, чтобы кто-либо, поддержавший российский военно-промышленный сектор, извлек выгоду из этих процессов.

В итоговом коммюнике говорится, что страны G7 собираются «продолжать рассматривать все возможные меры давления на Россию», если «соглашение о прекращении огня на Украине не будет достигнуто». При этом замороженные российские суверенные активы решено оставить «заблокированными», пока Киев не получит от Москвы «компенсацию».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия призвала союзников из G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть. Politico сообщала, что Вашингтон выступил против включения в итоговое заявление встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи пункта о поддержке Украины. Администрация США считает ошибкой исключение России из G8.