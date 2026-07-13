Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?12 комментариев
Командир ВСУ пытался скрыть уничтожение расчетов БПЛА
Командир 430-го полка беспилотных систем ВСУ Евгений Ткаченко пытался скрыть от начальства уничтожение нескольких своих расчетов, а также распорядился снять все деньги с карт погибшего личного состава, сообщил источник в российских силовых структурах.
Ткаченко стремился не только скрыть уничтожение нескольких своих расчетов. Он также распорядился снять все деньги с карточек погибшего личного состава, пояснил собеседник ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВС России ликвидировали командиров расчетов беспилотников ВСУ на харьковском направлении.
До этого российские военнослужащие ликвидировали командира батальона украинской бригады беспилотных систем.
Артиллеристы группировки «Север» уничтожили 11 пунктов управления дронами в Харьковской и Сумской областях.
В мае Операторы беспилотников подразделения «Кракен» (признано террористической организацией и запрещено) после серьезных потерь сбежали с позиций под Харьковом.