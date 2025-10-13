Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
Часть районов Харькова осталась без электроснабжения
В ряде районов Харькова наблюдаются перебои с подачей электроэнергии, сообщает украинское издание «Страна.ua».
На территории Харькова в некоторых районах в понедельник было зафиксировано отключение электричества, передает РИА «Новости».
По данным издания, жители города жаловались на отсутствие света, однако причины произошедшего не уточнялись.
В сообщении отмечается, что отключения носят частичный характер и не распространились на весь город. Информации о возможных сроках восстановления электроснабжения или причинах перебоев пока не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, национальный энергооператор на Украине ввел экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской области.
Напомним, 10 октября в Киевской области введены экстренные отключения света после взрывов.