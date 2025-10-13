  • Новость часаЧерноморский флот опроверг неисправность подлодки «Новороссийск» в Ла-Манше
    Как Россия спасает изгнанных из Латвии стариков
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    Власти Чечни назвали «победой» отмену голосования за символ новых 500 рублей
    Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии задержаны поезда в Крыму
    ФСБ: Украина планировала убить офицера Минобороны руками исламистов
    ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников
    Нидерланды взяли под контроль китайского производителя чипов Nexperia
    Тбилиси объяснил проблемы ЕС доминированием бывших коммунистов
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантированно опустеет, – так думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    13 октября 2025, 09:52

    Экстренное отключение света произошло в Днепропетровской области

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине ввели экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской области по распоряжению национального энергооператора.

    Экстренные отключения электроэнергии введены в Днепропетровской области на Украине, передает РИА «Новости». Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в понедельник, 13 октября. Эти меры приняты по распоряжению «Укрэнерго».

    В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК, говорится: «По распоряжению "Укрэнерго" в Днепропетровской и Донецкой (подконтрольная ВСУ часть ДНР) областях введены экстренные отключения». Причины применения данных отключений пока не уточняются.

    Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в воскресенье заявлял о повреждении энергетической инфраструктуры. Он сообщал об этом в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики.

    Напомним, накануне в Киевской области введены экстренные отключения света после взрывов.

    К зданию Верховной рады в Киеве привезли биотуалеты из-за отсутствия воды.

    Как сообщили в Минобороны, Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по энергетической инфраструктуре на Украине.

    12 октября 2025, 17:17
    Guardian: Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    Guardian: Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В британской прессе появилось предположение о связи между щедрым донатом бизнесмена Кристофера Харборна экс-премьеру Британии Борису Джонсону и их совместной поездкой в Киев.

    Статья, опубликованная на сайте The Guardian, указывает на возможную связь между переводом миллиона фунтов стерлингов бизнесменом Кристофером Харборном бывшему премьеру Борису Джонсону и последующими действиями политика в отношении Украины. По данным издания, вскоре после получения средств Джонсон провел встречу с Харборном, обозначенную в расписании как «отчет по Украине».

    Затем, как отмечают журналисты, оба отправились в Польшу, где могли пересесть на ночной поезд в Киев. Адвокаты Харборна, отвечая на вопросы, заявили, что «все догадки не имеют под собой никаких реальных оснований», однако не раскрыли истинных причин визита бизнесмена на Украину. В «слитых» документах также упоминается возможное участие Харборна в закрытом совещании в военном научно-исследовательском центре.

    The Guardian приводит письмо Джонсона, адресованное группе лиц после поездки, где он сообщает: «Мне не известно ни о каких предположениях или доказательствах того, что Кристофер каким-либо образом поддерживает российское правительство или имеет связи с Россией коммерческого или иного характера». Джонсон в резкой форме обвинил журналистов в работе на Россию и президента Владимира Путина, отказавшись давать разъяснения по сути своих отношений с Харборном.

    Ранее Джонсон резко критиковал мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине, по его словам, киевский режим в результате таких предложений ничего не получит.

    До этого на Украине сокрушались по поводу того, что Джонсон исчез из информационного поля во время переговоров Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию.

    12 октября 2025, 14:57
    Лукашенко оценил вероятность поставок «Томагавков» Украине

    Лукашенко заявил о маловероятности поставок Киеву ракет Tomahawk

    Лукашенко оценил вероятность поставок «Томагавков» Украине
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что США не будут поставлять Украине ракеты Tomahawk.

    Лукашенко не ожидает, что американские ракеты Tomahawk будут поставлены Украине, передает РИА «Новости». По его словам, Дональд Трамп в вопросах внешней политики придерживается особой тактики – сначала проявляет жесткость, а затем смягчает позицию, поэтому «не надо в лоб это воспринимать, что вот завтра оно и полетит».

    Лукашенко также отметил, что, по его мнению, президент США осознает риски эскалации, связанные с возможной передачей такого вооружения. «Сегодня мир многообразен. Против любого яда есть противоядие. И думаю, что президент Соединенных Штатов это понимает лучше, чем кто-либо», – заявил он. Он предположил, что США не допустят развития событий вплоть до поставок Tomahawk, и «все будет нормально».

    Президент России Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Напомним, во вторник Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    13 октября 2025, 11:00
    Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

    В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    13 октября 2025, 03:15
    Макрон выступил с угрозами в адрес России
    Макрон выступил с угрозами в адрес России
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    России «придется заплатить цену», если конфликт на Украине продолжится, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Если Россия продолжит упорствовать в своем воинственном настрое и откажется сесть за стол переговоров, ей придется заплатить цену», – заявил Макрон в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он заявил, что Франция осуждает удары России по критической инфраструктуре на Украине. Макрон отметил, что Франция совместно с партнерами изучает возможность предоставления Украине дополнительной помощи для восстановления и защиты жизненно важных служб.

    Макрон сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Он отметил, что на фоне возможного прорыва в переговорах по Газе конфликт на Украине «тоже должен закончиться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о втором телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом за последние два дня. Трамп отметил важность настойчивости в мирных переговорах, приведя в пример ситуацию в Газе, и пообещал использовать этот подход для разрешения конфликта на Украине.

    12 октября 2025, 15:09
    Песков в связи с «Томагавками» напомнил о возможности Киева создать «грязную бомбу»
    Песков в связи с «Томагавками» напомнил о возможности Киева создать «грязную бомбу»
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину напомнил о предупреждениях российских спецслужб о возможном создании Киевом «грязной бомбы».

    «Вспомните сообщения наших специальных служб полтора года, два года тому назад о имеющейся информации о том, что украинцы могут сделать некую «грязную бомбу». И вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать», – заявил Песков. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

    Он подчеркнул, что Кремль уделяет особое внимание заявлениям о возможных поставках Украине ракет Tomahawk. Представитель Кремля отметил, что эта тема вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность из-за серьезности такого вооружения.

    Песков добавил, что несмотря на опасность ракет, их поступление на Украину не сможет изменить ситуацию на фронте. По его мнению, подобные поставки не повлияют на общий ход боевых действий.

    Накануне президент США Дональд Трамп по телефону поговорил с Владимиром Зеленским о возможной передаче Киеву дальнобойных ракет американского производства Tomahawk.

    Ранее Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности применить тактическое ядерное оружие при использовании Украиной «грязной» бомбы. Президент РФ Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    13 октября 2025, 01:32
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с президентом России Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    «Возможно, я поговорю с ним, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk».

    Президент США также выразил уверенность, что Путин «выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это». Трамп выразил уверенность в том, что Путин урегулирует конфликт на Украине. При этом Трамп пригрозил, что отказ от урегулирования «плохо кончится» для России.

    Трамп также рассказал, что у него состоялся хороший разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждался вопрос вооружения для Украины, включая ракеты Tomahawk. «Это следующий шаг. Да, они хотят ракеты Tomahawk, мы это обсуждали», – сказал Трамп.

    Трамп в очередной раз заявил, что кризиса на Украине не произошло бы, если бы не политика его предшественников Барака Обамы и Джо Байдена, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что в ответ на обсуждение передачи ракет Tomahawk Киеву Россия усилит систему противовоздушной обороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поступление таких ракет на Украину не сможет изменить ситуацию на фронте.

    13 октября 2025, 05:17
    Мэр Одессы Труханов сообщил о возможном лишении гражданства Украины 13 октября
    Мэр Одессы Труханов сообщил о возможном лишении гражданства Украины 13 октября
    @ РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что 13 октября на президентской комиссии рассмотрят вопрос о лишении его гражданства Украины.

    «На президентской комиссии, которая рассматривает вопросы гражданства, будет вынесен вопрос об избавлении меня от украинского гражданства из-за якобы наличия российского», – приводит слова Труханова «Российская газета».

    Он заявил, что «готовится очередная провокация». Труханов отметил, что за последние десять лет украинские органы власти неоднократно направляли запросы в российское консульство, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие у него гражданства России. Консульство, по словам мэра, каждый раз отвечало, что он не является гражданином России.

    Он также прокомментировал фотографии российского паспорта, которые расходятся по сети, назвав их подделкой. Мэр обратил внимание на дату выдачи паспорта – 15 декабря 2015 года – и заявил, что в этот день находился в Одессе.

    Труханов добавил, что подозревает, кто стоит за провокацией, но решил не раскрывать имя этого человека. Мэр попросил Владимира Зеленского лично проверить его документы и разобраться в ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Труханов действительно был гражданином России, хоть и отрицал это. Однако в 2017 году Сергиево-Посадский райсуд Московской области постановил, что решение о выдаче ему паспорта является незаконным и сам паспорт аннулируется. В 2023 году Труханова уже арестовывали по подозрению в неправомерном обращении с бюджетными средствами.

    13 октября 2025, 00:15
    Беспилотник атаковал нефтебазу в Крыму

    Аксенов сообщил о возгорании на нефтебазе в Феодосии после атаки БПЛА

    Беспилотник атаковал нефтебазу в Крыму
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На нефтебазе в Феодосии произошло возгорание после атаки беспилотника, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание», – сообщил Аксенов в Telegram.

    По предварительной информации, пострадавших нет. Службы экстренного реагирования прибыли на место происшествия. Кроме того, Аксенов сообщил, что «силами ПВО сбито более 20 беспилотников».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО с 20.15 до 23.00 мск уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны, в том числе Крымом, и акваториями Азовского и Черного морей.

    Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом в период с 15.00 до 17.00 мск. ПВО также уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа, пытавшихся атаковать Крым и Белгородскую область с 12.00 до 15.00 мск.

    12 октября 2025, 17:26
    Зеленский сообщил о втором разговоре с Трампом за два дня

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении повторных телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых затронули вопросы обороны и дальнобойности.

    Зеленский заявил о втором за два дня телефонном разговоре с Трампом, передает РИА «Новости». Зеленский сообщил об этом в своем Telegram-канале в воскресенье, отметив, что накануне стороны договорились обсудить ряд конкретных тем.

    «Разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня... Вчера договорились относительно определенной тематики на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись», – подчеркнул украинский лидер. Он также отметил, что в ходе беседы был затронут вопрос усиления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойности средств ПВО на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским по вопросу возможной передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Напомним, во вторник Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    13 октября 2025, 09:50
    ФСБ: «Исламское государство» и Украина планировали убить офицера Минобороны России
    ФСБ: «Исламское государство» и Украина планировали убить офицера Минобороны России
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российской столице сотрудники ФСБ задержали четверых подозреваемых при попытке совершения теракта, боевики по заданию украинских спецслужб собирались убить высокопоставленного офицера Минобороны.

    Преступление готовилось по заданию украинских спецслужб совместно с лидерами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Теракт планировалось осуществить общественно опасным способом с использованием самодельного взрывного устройства. По оценкам специалистов, зона сплошного поражения могла составить до 70 метров. Преступление собирались совершить в одном из густонаселенных районов Москвы.

    В результате операции были задержаны трое граждан России, которых подозревают в сокрытии следов готовившегося преступления, а также уроженец страны Центральной Азии, которого считают непосредственным исполнителем теракта.

    В сентябре ФСБ предотвратила покушение на сотрудника службы судебных приставов в Новосибирске, был задержал местный житель, он пытался поджечь дом.

    Также в прошлом месяце ФСБ задержала в ЛНР жителя региона, который по заданию украинских спецслужб собирался установить дистанционно управляемую бомбу под служебным автомобилем офицера Росгвардии.

    В октябре ФСБ задержала в Красноярском и Ставропольском краях боевиков, которые планировали взрывы на еврейских религиозных объектах с целью убийства людей.

    12 октября 2025, 16:20
    Тимошенко заявила о скором завершении конфликта на Украине

    Тимошенко заявила, что завершение конфликта на Украине «не за горами»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила уверенность в скором завершении боевых действий на Украине.

    По словам Тимошенко, она располагает определенной информацией, которая позволяет ей делать подобные выводы. «Я, зная определенную информацию, верю, что завершение войны не за горами», – заявила она в интервью украинскому изданию «Инсайдер». При этом экс-премьер не уточнила, о какой именно информации идет речь, передает ТАСС.

    В воскресенье американский лидер Дональд Трамп во время игры в гольф пообещал внучке остановить конфликт на Украине.

    Ранее Тимошенко прогнозировала завершение конфликта на Украине по «корейскому сценарию».

    12 октября 2025, 14:26
    Лукашенко призвал Зеленского срочно решиться на переговоры

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что промедление с началом переговоров может привести к исчезновению Украины как государства, учитывая продвижение России на фронте.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский должен быстрее принять решение о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Он отметил, что Зеленский может пойти на переговоры только под мощным давлением со стороны, и тогда будут приняты соответствующие решения.

    Лукашенко подчеркнул, что действовать необходимо срочно, так как Россия ежедневно продвигается на фронте. «Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю фактически. И это может привести к исчезновению Украины как государства», – сказал белорусский президент.

    Он также обратил внимание, что на Западе есть политики, которые хотят получить западные территории Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Лукашенко отверг заявление Владимира Зеленского о «закулисных переговорах» с президентом России Владимиром Путиным и назвал такие заявления чепухой.

    12 октября 2025, 22:40
    Дети пострадали в результате атак украинских БПЛА на Белгородскую область
    Дети пострадали в результате атак украинских БПЛА на Белгородскую область
    @ Официальный Telegram-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ударов украинских дронов пострадали три человека, в том числе двое десятилетних мальчиков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что в Шебекине после взрыва дрона у многоквартирного дома пострадали два мальчика. Один ребенок получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, его доставили в больницу родители. Второго мальчика с баротравмой привезли бойцы самообороны. В Грайвороне рядом с многоквартирным домом взорвался FPV-дрон. Мужчина, получивший осколочные ранения шеи, груди и ног, самостоятельно обратился в больницу.

    Позже губернатор сообщил, что Шебекино вновь атаковали FPV-дроны. По предварительной информации, обошлось без новых пострадавших. Один дрон повредил остекление и фасад двух квартир, второй вызвал возгорание автомобиля, которое удалось ликвидировать местным жителям. Еще у одной машины повреждены стекла и кузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ракитянском районе Белгородской области беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. В результате атаки пострадали двое мужчин.

    12 октября 2025, 13:34
    Мэр Днепропетровска призвал отложить запуск отопления на Украине

    Мэр Днепропетровска Филатов призвал начать отопительный сезон как можно позже

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал начать отопительный сезон на Украине как можно позже из-за сложной ситуации в энергетике.

    По его словам, решение о старте отопительного сезона принимают местные власти, обычно, когда среднесуточная температура не превышает 8 градусов на протяжении трех дней, передает РИА «Новости».

    Филатов подчеркнул, что необходимо провести консультации с правительством, компаниями «Нафтогаз», «Укрэнерго» и частными поставщиками энергоресурсов. Он отметил: «Понимая глубину проблематики нынешней ситуации (чтобы не писать страшное слово «катастрофичность»), нам надо объединиться... Отопительный сезон должен начаться как можно позже».

    Мэр также выразил мнение, что начало отопительного сезона должно быть синхронизировано по всей стране, чтобы избежать дополнительных трудностей. По его словам, преждевременное включение отопления может только усугубить ситуацию, так как для стабильной работы системы необходимы функционирующие газовая инфраструктура и электроснабжение.

    В завершение Филатов напомнил, что каждый гражданин также должен подготовиться к сложной зиме, подчеркнув: «Я не буду давать советов относительно фонариков, батареек, теплых вещей, запасов воды и всего прочего... Но повторю. Каждый и каждая из граждан должны тоже позаботиться о том, как они выстоят эту зиму. Потому что простой она точно не будет».

    В пятницу мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что коммунальные предприятия города в ближайшие недели не смогут обеспечить отопление жилых домов из-за нехватки газа.

    В пятницу Минобороны сообщило, что российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре украинских объектов.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предупредил жителей о том, что грядущая зима окажется самой сложной с начала спецоперации на Украине, поскольку инфраструктура города постоянно восстанавливается после повреждений.

    12 октября 2025, 17:37
    Ушаков назвал договоренности с США на Аляске основой урегулирования на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Достигнутые в Анкоридже на Аляске договоренности между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом рассматриваются Москвой как базис для возможного урегулирования ситуации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Он в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину подчеркнул, что эти договоренности служат для Москвы и Вашингтона «путеводной звездой» в вопросах поиска решения по украинскому конфликту. По словам Ушакова, для продвижения этих договоренностей необходимо активно работать и убеждать заинтересованные стороны, хотя сейчас это удается не полностью, передает РИА «Новости».

    Тем не менее, Ушаков уверен, что данные договоренности действительно могут стать основой для урегулирования. Он отметил, что это «точно» и выразил надежду на дальнейший конструктивный диалог между странами.

    Ранее Ушаков сообщил, что в ходе переговоров на Аляске Россия пошла на определенные уступки Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что работа по урегулированию конфликта на Украине будет строиться на принципиальных положениях, обсуждавшихся на Аляске. Заместитель главы МИД Сергей Рябков отметил, что значительная часть достигнутого ранее прогресса после переговоров в Анкоридже была утрачена из-за позиции европейских стран.

    12 октября 2025, 21:50
    Связанную с Зеленским фирму заподозрили в присвоении выделенных на ПВО денег

    Tекст: Ольга Иванова

    Компания Fire Point, которую связывают с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком, направила часть средств, выделенных на усиление украинской ПВО, на покупку лицензии британской ракеты FP-5 под видом создания собственной разработки.

    Фирма Fire Point, которую связывают с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком, присвоила средства, выделенные на укрепление украинской системы ПВО, передает ТАСС, ссылаясь на источники в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, после российских ударов по полигонам и критической инфраструктуре на Украине командование ВСУ подверглось резкой критике за неспособность ПВО противодействовать дронам и ракетам.

    Как сообщил украинский правозащитник и экс-депутат Верховной рады Виталий Куприй, деньги, предназначенные на развитие ПВО, были перенаправлены фирмой Fire Point на создание украинской ракеты «Фламинго». Источник отметил, что разработка фактически отсутствовала, а «киевский режим» просто выкупил лицензию на производство британской ракеты FP-5, переименовав её в «Фламинго».

    Собеседник подчеркнул, что действия Зеленского не удивляют, поскольку, по его словам, эффективная ПВО не наносит вред инфраструктуре России, а ракета британского происхождения может представлять такую угрозу. Он добавил, что, по мнению силовых структур, западные кураторы готовили Украину для противостояния России, а вопросы обеспечения населения Украины светом и теплом их не заботили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил о слабости ракет «Фламинго» перед ВПК России. Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго». Были опубликованы фото обломков сбитой украинской ракеты «Фламинго».


