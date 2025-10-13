Экстренное отключение света произошло в Днепропетровской области

Tекст: Ольга Иванова

Экстренные отключения электроэнергии введены в Днепропетровской области на Украине, передает РИА «Новости». Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в понедельник, 13 октября. Эти меры приняты по распоряжению «Укрэнерго».

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК, говорится: «По распоряжению "Укрэнерго" в Днепропетровской и Донецкой (подконтрольная ВСУ часть ДНР) областях введены экстренные отключения». Причины применения данных отключений пока не уточняются.

Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в воскресенье заявлял о повреждении энергетической инфраструктуры. Он сообщал об этом в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики.

Напомним, накануне в Киевской области введены экстренные отключения света после взрывов.

К зданию Верховной рады в Киеве привезли биотуалеты из-за отсутствия воды.

Как сообщили в Минобороны, Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по энергетической инфраструктуре на Украине.