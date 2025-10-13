Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
Экстренное отключение света произошло в Днепропетровской области
На Украине ввели экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской области по распоряжению национального энергооператора.
Экстренные отключения электроэнергии введены в Днепропетровской области на Украине, передает РИА «Новости». Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в понедельник, 13 октября. Эти меры приняты по распоряжению «Укрэнерго».
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК, говорится: «По распоряжению "Укрэнерго" в Днепропетровской и Донецкой (подконтрольная ВСУ часть ДНР) областях введены экстренные отключения». Причины применения данных отключений пока не уточняются.
Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в воскресенье заявлял о повреждении энергетической инфраструктуры. Он сообщал об этом в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики.
Напомним, накануне в Киевской области введены экстренные отключения света после взрывов.
К зданию Верховной рады в Киеве привезли биотуалеты из-за отсутствия воды.
Как сообщили в Минобороны, Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по энергетической инфраструктуре на Украине.