Экстренные отключения света введены в Киевской области после взрывов

В Киевской области введены экстренные графики отключения света

Tекст: Вера Басилая

По данным РБК-Украина, в Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии, передаетРИА «Новости».

Причиной стали аварийные ситуации в электросетях и серия взрывов, которые произошли в Киеве в этот же день.

Украинские СМИ сообщили, что на левом берегу Киева после российских ударов пропало электричество, а на правом берегу отмечаются перебои с электроснабжением.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве из-за взрывов возникли отключения электричества и перебои с подачей воды.

Во Львове произошло отключение электроэнергии после вспышки на подстанции.