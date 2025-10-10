Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Экстренные отключения света введены в Киевской области после взрывов
Власти Киевской области приняли решение о введении экстренных отключений электроэнергии после сообщений о взрывах и аварийной ситуации в электросетях, сообщили украинские СМИ.
По данным РБК-Украина, в Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии, передаетРИА «Новости».
Причиной стали аварийные ситуации в электросетях и серия взрывов, которые произошли в Киеве в этот же день.
Украинские СМИ сообщили, что на левом берегу Киева после российских ударов пропало электричество, а на правом берегу отмечаются перебои с электроснабжением.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве из-за взрывов возникли отключения электричества и перебои с подачей воды.
Во Львове произошло отключение электроэнергии после вспышки на подстанции.