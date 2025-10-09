Во Львове выключился свет после вспышки на подстанции

Tекст: Вера Басилая

Перебои с электричеством в одном из районов Львова произошли после вспышки, передает ТАСС. По словам депутата городского совета Игоря Зинкевича, в 21:05 на Левандовке был слышен звук и видна вспышка, после чего погас свет.

По предварительным данным, проблемы возникли на подстанции. Сообщения о воздушной тревоге в регионе не поступали. Причины инцидента официально не уточняются.

Информация о пострадавших или ущербе не приводится.

Ранее ВС России провели по Львову одну из крупнейших атак, в результате которой часть города осталась без электричества.

В сентябре Владимир Путин сообщил о переходе России к серьезным ответным ударам по энергетике на Украине.