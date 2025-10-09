Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Во Львове выключился свет после вспышки на подстанции
В западной части Львова в районе Левандовка произошла вспышка, после чего часть города осталась без электричества, сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич.
Перебои с электричеством в одном из районов Львова произошли после вспышки, передает ТАСС. По словам депутата городского совета Игоря Зинкевича, в 21:05 на Левандовке был слышен звук и видна вспышка, после чего погас свет.
По предварительным данным, проблемы возникли на подстанции. Сообщения о воздушной тревоге в регионе не поступали. Причины инцидента официально не уточняются.
Информация о пострадавших или ущербе не приводится.
Ранее ВС России провели по Львову одну из крупнейших атак, в результате которой часть города осталась без электричества.
В сентябре Владимир Путин сообщил о переходе России к серьезным ответным ударам по энергетике на Украине.