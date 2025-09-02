Путин заявил о серьезном ответе России на удары Киева

Путин сообщил о переходе России к серьезным ответным ударам по энергетике Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия долго никак не реагировала на удары по своей энергоинфраструктуре, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает РИА «Новости».

В ходе беседы Путин подчеркнул: «На протяжении долгого времени, еще пару лет назад, не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьезно».

Путин отметил, что после того, как Россия начала серьезно отвечать на атаки, украинская сторона стала пытаться нанести ущерб уже российской инфраструктуре. Президент подчеркнул, что такие действия Киева вредят и партнерам России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии взрывов на энергообъекте в Полтавской области начались пожары и произошли временные перебои в электроснабжении для жителей и организаций.

Минобороны России заявило, что ВС России наносили групповые удары высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по объектам энергетического комплекса, обеспечивающим деятельность ВСУ.