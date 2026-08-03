Число жертв наводнений в индийском штате Ассам выросло до 85 человек

Разрушительные наводнения в Индии унесли жизни 85 человек

Tекст: Мария Иванова

Число погибших в результате сильных наводнений на северо-востоке Индии достигло 85 человек, передает РИА «Новости». Стихийное бедствие обрушилось на штат Ассам из-за аномальных муссонных ливней.

В конце июля главный министр штата Химанта Бисва Сарма заявил, что количество осадков превысило норму на 436%. Это привело к затоплению деревень, которые ранее не сталкивались с подобными проблемами. Для помощи населению власти развернули более 140 лагерей временного размещения.

«Согласно официальной информации, в пяти округах в настоящее время пострадавшими числятся около 135 тысяч человек, в то же время еще три человека погибли, и общее число жертв наводнения этого года достигло 85», – сообщает местная газета Deccan Herald.

Наибольший урон стихия нанесла округу Сибсагар, где зафиксированы три новые смерти. В этом регионе пострадали более 55 тыс. человек, вода затопила 335 населенных пунктов и повредила 15,4 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце наводнения на севере и востоке Индии унесли жизни 16 местных жителей.

В мае жертвами сильной бури в индийском штате Уттар-Прадеш стали по меньшей мере 56 человек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству республики в связи с этим масштабным стихийным бедствием.