FIBA: Юные российские баскетболисты выступят под флагом страны

Международная федерация баскетбола (FIBA) подтвердила допуск российских команд по баскетболу 3х3 к участию в юношеской Лиге наций, передает РИА «Новости». Спортсмены смогут выступать на соревнованиях со своими национальными символами – флагом и гимном.

«Нет никаких ограничений, связанных с участием россиян в упомянутых мероприятиях», – заявили представители организации. Накануне FIBA официально объявила о допуске российских сборных к летним турнирам.

Этапы юношеской Лиги наций состоятся в Азии. В Малайзии игры пройдут с 22 по 28 июля, а в Китае баскетболисты сразятся с 12 по 18 августа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Международной федерации гандбола одобрил участие российских юниорских команд в международных соревнованиях.

Европейская конфедерация волейбола полноценно допустила молодежные сборные России до участия в турнирах с флагом и гимном.

Российские спортсмены выступят с национальной символикой на юниорском чемпионате мира по ски-альпинизму во Франции.