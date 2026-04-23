FIBA: Юные российские баскетболисты выступят под флагом страны
Российские юношеские команды по баскетболу 3х3 примут участие в летних этапах Лиги наций под национальным флагом и с гимном.
Международная федерация баскетбола (FIBA) подтвердила допуск российских команд по баскетболу 3х3 к участию в юношеской Лиге наций, передает РИА «Новости». Спортсмены смогут выступать на соревнованиях со своими национальными символами – флагом и гимном.
«Нет никаких ограничений, связанных с участием россиян в упомянутых мероприятиях», – заявили представители организации. Накануне FIBA официально объявила о допуске российских сборных к летним турнирам.
Этапы юношеской Лиги наций состоятся в Азии. В Малайзии игры пройдут с 22 по 28 июля, а в Китае баскетболисты сразятся с 12 по 18 августа.
