Российским юниорам разрешили выступить с флагом и гимном на ЧМ по ски-альпинизму
Российские спортсмены выступят с флагом и гимном на юниорском чемпионате мира по ски-альпинизму во Франции, сообщил вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной России по ски-альпинизму Павел Шабалин.
На юниорском чемпионате мира по ски-альпинизму во Франции, который пройдет с 25 по 29 марта в Пюи-Сен-Венсане, российские юниоры смогут выступить с национальной символикой, передает ТАСС.
Главный тренер сборной России Павел Шабалин сообщил, что аналогичное разрешение действует и для чемпионата Европы в Азербайджане, который запланирован на период с 4 по 8 марта в Шахдаге.
«На чемпионате Европы в Азербайджане и на чемпионате мира во Франции наши спортсмены выступят с флагом и гимном», – заявил Шабалин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, World Taekwondo разрешила спортсменам из России выступать с национальным флагом и гимном.
МОК рекомендовал допустить юных российских спортсменов к турнирам с флагом и гимном.
Международная федерация самбо также разрешила россиянам использовать национальную символику на соревнованиях.