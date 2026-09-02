Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины

Tекст: Катерина Туманова

«Как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для… Действительно, если они поймут, что хотят решать вопросы мирным путем, а не просто «за 40 дней уничтожать» нашу экономику и ставить Россию «на колени» или наносить нам «очередной стратегический удар», «стратегическое поражение», какие-то там переговорщики нам нужны», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что высказывания Владимира Зеленского, которые он упомянул, – это заявка на терроризм, но еще не переход к терроризму.

«А если уж до этого дойдет, мы посмотрим, как отвечать, найдем инструменты», – подчеркнул он.