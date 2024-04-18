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В СПЧ оценили инициативу Минобрнауки по сдаче русского языка мигрантами
Член СПЧ Кабанов: Регулирование сферы выдачи языковых сертификатов предотвратит приезд в Россию мигрантов, не говорящих по-русски
Решение Минобрнауки об исключении коммерческих организаций из списка тех, кто может проводить экзамен по русскому языку для мигрантов, будет полезно для страны. Однако для регулирования этой отрасли необходимо принять дополнительные меры, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее в Минобрнауки предложили усилить контроль за проведением экзамена по русскому языку для иностранцев.
«Данное решение Минобрнауки – это первый шаг в наведении порядка в сфере выдачи языковых сертификатов. В первую очередь такие меры позволят не допустить в нашу страну людей, не знающих русского языка», – сказал член СПЧ Кирилл Кабанов.
«Однако этих норм все равно может быть недостаточно. Во-первых, сам экзамен не должен представлять из себя заучивание. В его рамках надо проверять реальную языковую подготовку человека. Также в проверяющую комиссию необходимо включить представителей общественных организаций и сотрудников МВД», – отмечает собеседник.
«В совокупности эти меры позволят не допустить в Россию людей, которые не знают наши законы, культуру и язык. Сюда будут приезжать контактные мигранты. Кроме того, жесткое регулирование данной сферы снизит число тех, кто получает сертификаты сомнительным путем через серые схемы», – резюмировал Кабанов.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании с руководством вузов заявил о необходимости усиления контроля за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, передает Telegram-канал ведомства.
Глава Минобрнауки России дал ряд поручений, касающихся регулирования этой сферы. В частности, в срок до 1 мая 2024 года необходимо исключить коммерческих партнеров из процедуры. Такие организации больше не должны допускаться к работе по организации экзамена и выдаче сертификатов.
Также министр поручил заключить в регионах договоры с государственными вузами, чтобы в каждом субъекте конкретный местный университет отвечал за проведение экзамена. Сейчас такое право имеют девять высших образовательных учреждений, подведомственных Минобрнауки, два правительственных, один Минпросвещения и одна организация Правительства Москвы.
Кроме того, Фальков призвал усилить контроль за процедурами проведения экзамена и выдачи сертификатов. Он отметил, что при выявлении нарушений надо незамедлительно информировать правоохранительные органы и отстранять от работы лиц, допустивших нарушения.