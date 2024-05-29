Волгоградский муфтий выступил против ношения никабов в России

«Никаб не является обязательным в исламе. Женщины должны носить хиджаб, то есть покрывать голову, но оставлять открытым лицо. Я лично выступаю против ношения никаба. Это пришлая традиция, не относящаяся к народам России», – приводятся его слова на сайте «Новости Волгограда».

Бата Кифах считает, что настороженное отношение россиян к никабу можно понять. У людей есть внутренний страх перед теми, кто прячет свое лицо. Сыграли свою роль недавний чудовищный теракт в «Крокус Сити Холл» и участившиеся скандалы с мигрантами. По мнению муфтия, никаб – частый атрибут религиозных радикалов.

«Даже во время совершения хаджа [прим. паломничество в Мекку], когда делается обход вокруг Каабы, женщины обязаны открывать свои лица. Закрыть их стремятся, как правило, те, кто придерживаются радикальных взглядов. Человек с закрытым лицом всегда будет вызывать подозрения: а не задумал ли он чего-то плохого? Не скрывается ли он от правосудия? В наше военное время вопросы безопасности превыше всего», – сказал Бата Кифах Мохамад.

Муфтий не уверен, что в России назрела необходимость законодательного запрета ношения никаба. Но даже в случае принятия такого закона восстания мусульманского сообщества ждать не стоит, считает Бата Кифах, так как ограничения затронут единицы верующих.

«Не знаю, есть ли смысл вводить такие ограничения. Но даже если запрет установят, ничего страшного не произойдет. В России людей, которые носят никаб, меньшинство. Их единицы. И сами верующие по-разному к этому относятся», – отмечает муфтий.

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что никаб никогда не являлся элементом повседневного костюма женщин-мусульманок и характерен только для крайне радикальных течений ислама. При этом правительство не поддержало ограничения на ношение религиозной одежды.