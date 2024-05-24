Муфтий Москвы допустил запрет никаба при одном условии

Муфтий Москвы Аляутдинов допустил запрет никаба

Tекст: Ольга Никитина

ДУМ всегда открыто к диалогу по вопросам безопасности, но ранее высказывало опасения, что запрет никаба может привести к расколу в обществе и антироссийской пропаганде, передает РИА «Новости» слова Аляутдинова.

Муфтий подчеркнул, что Россия – светское государство, а ДУМ не пропагандирует ношение никаба. Он считает, что в современном обществе «более правильным будет сделать выбор в пользу традиционного хиджаба».

Кроме того, Аляутдинов возмущен обвинениями в радикализме в свой адрес, и заявил, что все его проповеди за 25 лет службы в общине находятся в открытом доступе.

Вопрос о запрете никаба, как сообщали ранее в СПЧ, будет обсуждаться с представителями традиционного ислама и региональных властей.

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала ранее, что никаб никогда не являлся элементом повседневного костюма женщин-мусульманок и характерен только для крайне радикальных течений ислама.