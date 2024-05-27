В Соединенных Штатах решили присудить Юлии Навальной «премию архонтов». Выдать ее планирует организация, аффилированная с Греческой архиепископией Вселенского патриархата в США.21 комментарий
Кабмин не поддержал ограничения на ношение религиозной одежды
Правительство не считает целесообразным вводить ограничения на ношение религиозной одежды, так как это может нарушить права человека на свободу совести и свободу вероисповедания.
В ответах на письменные вопросы депутатов Госдумы кабмин ссылается на Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», передает РИА «Новости». В нем говорится, что установление дискриминации по религиозному признаку недопустимо, а также перечислены места, где богослужения и религиозные церемонии могут совершаться беспрепятственно.
В документе отмечается, что в некоторых случаях для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан могут потребоваться меры, регулирующие проведение публичных богослужений в общественных местах. В таких случаях будут применяться нормы федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил запретить ношение никаба в России, назвав это одним из факторов, повышающих риски экстремизма.
Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что никаб никогда не являлся элементом повседневного костюма женщин-мусульманок и характерен только для крайне радикальных течений ислама.