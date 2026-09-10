Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.5 комментариев
Террористы атаковали военный лагерь в центральной части Мали
Террористические группировки совершили нападение на военный лагерь в центральной части Мали в районе населенного пункта Диура, сообщили вооруженные силы африканской республики.
«Атака вооруженных террористических группировок отмечена в четверг, 10 сентября, в районе Диура (регион Мопти)», – говорится в сообщении малийского военного ведомства, передает РИА «Новости».
По данным радиостанции RFI, нападение на военный лагерь совершили радикалы из группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», связанной с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида*».
Боевики заявили, что ненадолго проникли на территорию объекта, но затем скрылись. Точное количество жертв на данный момент остается неизвестным. Отмечается, что этот лагерь уже неоднократно становился мишенью для атак террористов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле вооруженные силы Мали и бойцы Африканского корпуса отразили попытку нападения террористов.
Российские дипломаты предупреждали о высокой угрозе новых вооруженных атак боевиков.
Весной малийская армия ликвидировала более двухсот радикалов в ходе воздушных ударов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ