Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.5 комментариев
Синоптики предупредили о резком снижении температуры в Москве
Синоптик Паршина: В Москве ожидается резкое похолодание на семь-восемь градусов
Днем 11 сентября в столичном регионе ожидается существенное похолодание, сопровождающееся снижением температуры сразу на семь-восемь градусов, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.
В пятницу дневные показатели термометров в столице опустятся до 17-19 градусов, передает ТАСС. В Московской области воздух прогреется лишь до 15-20 градусов тепла.
Паршина отметила стремительность изменения погодных условий. «Завтра температура дневная понизится, градусов на семь-восемь, такой резкий скачок температуры. Завтра 17-19 градусов в Москве, по области – 15-20», – заявила она.
Эксперт также добавила, что в Подмосковье местами пройдут небольшие дожди. При этом в самой столице существенных осадков не прогнозируется.
Минувшая ночь в российской столице оказалась рекордно холодной с начала календарной осени.
Накануне метеорологи обещали москвичам короткое бабье лето с потеплением до 21 градуса.
Массовое пожелтение листвы в городе начнется во второй половине текущего месяца.