Bloomberg сообщил о планах Apple превратить Siri в чат-бота Campos

Bloomberg: Apple планирует переформатировать помощника Siri в чат-бота

Tекст: Мария Иванова

Американская корпорация намерена в текущем году превратить голосовой помощник Siri в полноценного чат-бота на основе технологий искусственного интеллекта, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, таким образом Apple рассчитывает напрямую конкурировать с лидерами рынка ИИ — OpenAI и Google.

Новый чат-бот получил рабочее название Campos и полностью заменит нынешний интерфейс Siri. Он будет доступен на смартфонах, планшетах и компьютерах Apple. Запуск приложения сохранит привычные способы активации: голосовую команду «Сири» и длительное нажатие боковой кнопки.

Перезапуск Siri станет ключевым элементом стратегии Apple по выходу на рынок искусственного интеллекта, где компания пока отстает от соперников. Как напоминает Bloomberg, первые заметные ИИ-обновления операционной системы, представленные в 2024 году, не оправдали ожиданий и внедрялись с задержкой.

Планируется, что обновленное приложение представят в июне на Всемирной конференции разработчиков в Калифорнии. Официальный релиз чат-бота ожидается в сентябре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, голосового помощника Siri решили оснастить ИИ Gemini от Google.

Ранее Bloomberg сообщило о сделке между компаниями на миллиард долларов.

Между тем в прошлом году пользователи составили коллективный иск к Apple из-за шпионажа.