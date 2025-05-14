Пользователи Apple составили коллективный иск к Apple из-за Siri-шпионажа

Tекст: Ирма Каплан

Иск в адрес Apple был подан в федеральный суд в 2021 году, согласно судебным материалам, владельцы iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, Apple TV, HomePod и iPod Touch, выпущенных с 2014 года, могли выяснить, что голосовой помощник Siri автоматически записывал их личные разговоры из-за случайной активации функции.

«Истцы в иске, включая ведущего истца Фумико Лопес, утверждали, что они получали таргетированную рекламу, основанную на темах, обсуждавшихся в их личных беседах, вблизи устройств с поддержкой Siri. Двое истцов утверждали, что увидели рекламу кроссовок Air Jordan и Olive Garden после того, как вслух обсуждали эти бренды», – говорится в материале Daily Mail.

В уведомлении о коллективном иске всем пользователям, которым кажется, что Siri записывала конфиденциальные или приватные разговоры с сентября 2014 по декабрь 2024 года, предложено подать заявку на компенсацию. Максимальная сумма компенсации составляет 20 долларов за устройство, но не более пяти устройств на человека.

Apple не признала свою вину и отрицает обвинения в прослушке, однако согласилась на мировое соглашение и готова выплатить до 95 млн долларов пострадавшим пользователям. Размер выплаты может быть уменьшен в зависимости от числа заявителей.

Заявку на урегулирование можно подать до 2 июля 2025 года через голосовое сообщение на сайте Lopez Voice Assistant. Для этого потребуется подтвердить под присягой факт случайной активации Siri во время приватной беседы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, bнсайдер агентства Bloomberg узнал, что в корпорации Apple не уверены в необходимости выпуска iPhone 17e в 2026 году с учетом того, что в марте текущего была представлена предыдущая модель iPhone 16e.