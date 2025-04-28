Bloomberg узнало о сомнениях Apple в необходимости выпуска iPhone 17e

Bloomberg: Apple не определилась в необходимости выпуска iPhone 17e в 2026 году

Tекст: Ирма Каплан

Отвечая на вопросы пользователей о моделях iPhone инсайдер агентства Bloomberg Марк Гурман сообщил, что руководство Apple не имеет четкого ответа на вопрос об обновлении моделей iPhone линейки «е», в связи с чем утверждать о выпуске iPhone 17e в 2026 году преждевременно.

«Этот телефон следует за двумя предыдущими попытками найти альтернативную модель iPhone – mini и Plus – которые не прижились у покупателей. В ранних попытках Apple пошла на небольшой шаг с iPhone 12 mini, а затем на большой с iPhone 14 Plus. Теперь она идет на тонкий iPhone 17, который я называю «Air». Будет ли это тем, что сработает? Я считаю, что линейка Air не установит никаких рекордов продаж», – заявил Гурман.

Он уверен, что поклонники iPhone по-прежнему будут покупать модели уровня Pro, а линейка Air будет популярнее и лучше для прибыли Apple, чем телефоны mini или Plus.

Гурман также пояснил, почему iPhone 16e превосходит iPhone SE третьего поколения. Для поклонников SE переход от второго поколения к третьему был совсем незначительным, поэтому причин для обновления было меньше.

По словам Гурмана, iPhone 16e, который по сути – урезанный iPhone 16 – представляет собой значимую переделку SE 3. Другим рычагом, который задействовала Apple, было продвижение его как варианта iPhone 16, а не нового iPhone SE. Это добавляет гаджету больше привлекательности и делает интереснее для потребителей в таких странах, как Китай, пояснил эксперт.

«Главный вопрос заключается в том, будет ли Apple ежегодно обновлять новую линейку «e». Apple еще не приняла окончательного решения – и до того, как это понадобится, еще несколько месяцев. Но конкуренты двигаются быстро... Поэтому ежегодное обновление линейки «e» от Apple имеет большой смысл», – резюмировал Гурман.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, корпорация Apple планирует полностью перевести сборку iPhone для американского рынка в Индию, запустив новые производственные линии к концу 2026 года.