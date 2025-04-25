FT: Apple ускорила перенос сборки всех iPhone для США в Индию

FT: Apple запланировала с 2026 года собирать iPhone для США в Индии

Tекст: Ирма Каплан

Американский техногигант Apple намерен перенести в Индию сборку всех смартфонов iPhone, которые будут продаваться на американском рынке из-за торговой политики президента США Дональда Трампа в отношении Китая, так как риски и издержки при производстве в КНР чрезвычайно возросли, пишет Financial Times (FT), ссылаясь на источники внутри компании.

«Этот шаг основан на стратегии Apple по диверсификации цепочки поставок, но идет дальше и быстрее, чем предполагают инвесторы, чтобы закупать в Индии все 60 млн смартфонов iPhone, ежегодно продаваемых в США, к концу 2026 года», – говорится в статье.

По данным издания, цель заключается в удвоении производства iPhone в Индии после почти двух десятилетий, в течение которых Apple вкладывала значительные средства в Китай, чтобы создать производственную линию мирового уровня, что способствовало ее превращению в технологического гиганта стоимостью 3 трлн долларов.

После объявления Трампом о тарифах, которые уничтожили рыночную стоимость Apple на 700 млрд долларов, компания поспешила экспортировать имеющиеся iPhone индийского производства в США, чтобы избежать более высоких пошлин для Китая.

В последние годы Apple неуклонно наращивала мощности в Индии с контрактными производителями Tata Electronics и Foxconn, хотя по-прежнему собирает большую часть своих смартфонов в Китае. Сборка iPhone является последним этапом в производственном процессе, но компания по-прежнему плотно зависит от поставщиков из Китая в плане компонентов, отмечается в статье.

Как писала ранее в этом месяце газета ВЗГЛЯД, Apple стала самой дорогой компанией в мире с рыночной капитализацией 2,99 трлн долларов после восстановления стоимости акций, обогнав Microsoft, чья капитализация на тот момент составляла 2,90 трлн долларов.