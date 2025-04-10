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Apple вернула статус самой дорогой компании мира
Акции Apple восстановились до 2,99 трлн долларов, вернув компании статус самой дорогой в мире
Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире с рыночной капитализацией 2,99 трлн долларов после восстановления стоимости акций, обогнав Microsoft, чья капитализация на данный момент составляет 2,90 трлн долларов.
Как передает ТАСС, Apple вернулась на первое место среди самых дорогих компаний мира. Рыночная капитализация компании достигла 2,99 трлн долларов, после повышения стоимости ее акций. На фоне этого Microsoft, которая ненадолго заняла первое место, отстала с капитализацией в 2,90 трлн долларов.
Согласно данным портала Yahoo Finance, акции Apple выросли на 15,33% и достигли цены 198,85 долларов за штуку. За тот же период акции Microsoft также подорожали на 10,13% до уровня 390,49 долларов.
Ранее акции Apple упали на 23% из-за введения таможенных пошлин на китайскую продукцию, что временно сделало Microsoft самой дорогой компанией. Как сообщал телеканал CNBC, на момент закрытия торгов 9 апреля капитализация Microsoft составляла 2,64 трлн долларов, а Apple – 2,59 трлн долларов.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о повышении тарифов на китайскую продукцию до 125%. В ответ Китай ввел пошлины на импорт из США в размере 84%. Это повлияло на стоимость акций Apple, поскольку компания имеет тесные торговые связи с Китаем.
Накануне американская корпорация Apple потеряла 23% стоимости акций за последние четыре сессии, уступив статус самой дорогой компании Microsoft, чья рыночная капитализация на момент закрытия торгов составила 2,64 трлн долларов.
Ранее эскалация «торговой войны» президента США Дональда Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, основное падение произошло в США. В итоге Трамп приостановил расширенные тарифы на товары из большинства стран, кроме Китая, после того как финансовые рынки отреагировали резким падением на введенные ранее меры.