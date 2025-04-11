Командующая военной базой США в Гренландии уволена из-за утраты доверия

Командующая военной базой США в Гренландии Мейерс уволена за критику Вэнса

Tекст: Ирма Каплан

Командир американской космической базы Питуффик на севере Гренландии полковник Сюзанна Мейерс была освобождена от обязанностей 10 апреля 2025 года в связи с утратой доверия, ее место занял полковник Шон Ли, сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл в соцсети X.

«Полковник Мейерс пыталась политизировать Военно-космические силы и была привлечен к ответственности. Ллойд Остин больше не министр обороны», – написал Парнелл.

В опубликованном им пресс-релизе указана ссылка на статью портала Military.com, в которой говорилось, что полковник Мейерс отправила электронное письмо сотрудникам базы после визита вице-президента Джей Ди Вэнса 28 марта.

В письме она осудила критику Дании в исполнении Вэнса и отстранилась от его высказываний. По ее словам, она не понимает текущей политики, но опасения администрации США далеки от реального положения дел на базе Питуффик и не отражают точку зрения ее руководства, уточнила The New York Times.

«Парнелл сказал, что «действия, направленные на подрыв системы подчинения или подрыв повестки дня президента Трампа, недопустимы», – процитировала газета помощника главы Пентагона.

Во время визита на Питуффик Вэнс заявил, что Дания недостаточно обеспечивает безопасность Гренландии. На это ответил премьер-министр Метте Фредериксен, назвав критику несправедливой, а министр иностранных дел Ларс Лекк Расмуссен указал на то, что «со своими близкими союзниками» так не разговаривают.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские технологические компании предложили превратить Гренландию в «город свободы» для развития инноваций с минимальным государственным регулированием.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успешном присоединении Гренландии к Америке, несмотря на отсутствие поддержки со стороны политических партий и населения острова.

До этого вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам и не планирует использовать военную силу.

На острове инициативы США не одобряют. Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде, к примеру, выступил против аннексии острова американцами.