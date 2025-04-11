  • Новость часаЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

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    11 апреля 2025, 10:41 • Новости дня

    Командующая военной базой США в Гренландии уволена из-за утраты доверия

    Командующая военной базой США в Гренландии Мейерс уволена за критику Вэнса

    Tекст: Ирма Каплан

    Полковник Сюзанна Мейерс была уволена с должности командира космической базы США Питуффик в Гренландии из-за утраты доверия после критики вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Командир американской космической базы Питуффик на севере Гренландии полковник Сюзанна Мейерс была освобождена от обязанностей 10 апреля 2025 года в связи с утратой доверия, ее место занял полковник Шон Ли, сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл в соцсети X.

    «Полковник Мейерс пыталась политизировать Военно-космические силы и была привлечен к ответственности. Ллойд Остин больше не министр обороны», – написал Парнелл.

    В опубликованном им пресс-релизе указана ссылка на статью портала Military.com, в которой говорилось, что полковник Мейерс отправила электронное письмо сотрудникам базы после визита вице-президента Джей Ди Вэнса 28 марта.

    В письме она осудила критику Дании в исполнении Вэнса и отстранилась от его высказываний. По ее словам, она не понимает текущей политики, но опасения администрации США далеки от реального положения дел на базе Питуффик и не отражают точку зрения ее руководства, уточнила The New York Times.

    «Парнелл сказал, что «действия, направленные на подрыв системы подчинения или подрыв повестки дня президента Трампа, недопустимы», – процитировала газета помощника главы Пентагона.

    Во время визита на Питуффик Вэнс заявил, что Дания недостаточно обеспечивает безопасность Гренландии. На это ответил премьер-министр Метте Фредериксен, назвав критику несправедливой, а министр иностранных дел Ларс Лекк Расмуссен указал на то, что «со своими близкими союзниками» так не разговаривают.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские технологические компании предложили превратить Гренландию в «город свободы» для развития инноваций с минимальным государственным регулированием.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успешном присоединении Гренландии к Америке, несмотря на отсутствие поддержки со стороны политических партий и населения острова.

    До этого вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация  рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам и не планирует использовать военную силу.

    На острове инициативы США не одобряют. Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде, к примеру, выступил против аннексии острова американцами.

    10 апреля 2025, 22:19 • Новости дня
    Российского генерала оставили под стражей из-за родственников на Украине

    Военный суд оставил генерала Муминджанова под стражей из-за родни на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Воронежский гарнизонный военный суд решил оставить под арестом генерал-майора Валерия Муминджанова из-за наличия у него родственных связей на Украине, несмотря на отсутствие контактов с родственниками.

    Как сообщает ТАСС, Воронежский гарнизонный военный суд оставил под стражей генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении крупной взятки. Решение суд обосновал наличием у Муминджанова родственников на Украине, хотя, со слов его адвоката Сергея Бородина, связь с ними была прекращена с началом специальной военной операции.

    Адвокат Бородин выразил недоумение решением суда и отметил, что защита пыталась добиться перевода Муминджанова под домашний арест или передачи под контроль командования Ленинградского военного округа. Офицером был подан рапорт о направлении в зону боевых действий, однако ходатайство от командующего ЛенВО на суд пока не поступило.

    В отношении генерал-майора возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что Муминджанов, занимая должность в Минобороны, обеспечил заключение договоров на поставку обмундирования на сумму более 1,5 млрд рублей и получил за это свыше 20 млн рублей взятки. Задержание генерала состоялось 2 сентября 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова.

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    10 апреля 2025, 20:59 • Новости дня
    В США отменили ограничения Обамы на принятие душа
    В США отменили ограничения Обамы на принятие душа
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп распорядился отменить указ Барака Обамы, ограничивающий расход воды в душе, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    Как сообщает WSJ, Трамп отменил указ своего предшественника Барака Обамы, который ограничивал расход воды в душевых системах до 9,5 литра в минуту, передает «Фонтанка». Это постановление Обамы требовало, чтобы ограничение применялось ко всему душевому оборудованию в целом, а не только к отдельным насадкам.

    В своей речи Трамп отметил, что предпочитает принимать долгий душ, чтобы ухаживать за своими волосами, и сказал: «Лично я люблю принять хороший душ, чтобы позаботиться о моих прекрасных волосах. Я могу простоять под водой минут 15, пока они не намокнут. Кап-кап-кап».

    Согласно новой директиве, отмена указа Обамы начнет действовать в течение 30 дней после того, как министр энергетики США официально объявит об этом решении.

    В январе президент США Дональд Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом. Он пообещал отменить на каждый новый указ десять старых.

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    10 апреля 2025, 20:50 • Видео
    США приостановили экономическую войну

    Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    10 апреля 2025, 14:50 • Новости дня
    Политолог: Макрон признанием Палестины бросает вызов Трампу

    Политолог Ткаченко: Макрон признанием Палестины бросает вызов Трампу

    Политолог: Макрон признанием Палестины бросает вызов Трампу
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Париж, по всей видимости, счел палестинский вопрос перспективным направлением для борьбы с Вашингтоном. Эммануэль Макрон бросает вызов Дональду Трампу и пытается стать лидером объединенной Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент Франции заявил о готовности признать государство Палестина.

    «Франция исторически играла большую роль в Ближневосточном регионе, но сейчас Пятая республика – это государство с ограниченной субъектностью, во главе которого стоит классический глобалист», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, Эммануэль Макрон, говоря о возможности признания Палестины, бросает вызов Дональду Трампу в очередной горячей точке мира. Другими словами, речь идет о наращивании конфронтации с Вашингтоном по ключевым для США направлениям – Украина, а теперь и Ближний Восток.

    «Противостояние президента Франции с Белым домом – это скорее личное, нежели институциональное. Дело в том, что Макрон пытается занять позицию лидера объединенной Европы в условиях явной слабости правительственной коалиции в Германии. У него еще два года до выборов, и этого достаточно для реализации задуманного», – уточнил эксперт.

    Вместе с тем, Европа раскалывается. Если одни считают, что Трампу нужно во всем уступать, то другие оппонируют: последствия такого дипломатического унижения окажутся крайне печальными, продолжил аналитик. Ко вторым как раз относится Франция. «Париж, по всей видимости, счел палестинский вопрос перспективным направлением для борьбы с Вашингтоном и сохранения своей субъектности», – отметил Ткаченко.

    «Я думаю, во Франции неплохо оценивают свои шансы и надеются, что Трамп все же "сдуется" и пойдет на уступки Европе. Европейские страны заинтересованы в том, чтобы военные и базы Соединенных Штатов остались на континенте, им также важен открытый рынок и поддержка на Украине. Макрон, видимо, решил рискнуть. Вероятность проиграть тоже довольно высока, но в конечном итоге это вряд ли приведет к серьезным последствиям для него», – детализировал политолог.

    Вместе с тем, признание Парижем Палестины никак не скажется на ближневосточном конфликте, считает собеседник. Кроме того, вряд ли кто-то из европейцев последует примеру Макрона. «Я не жду каких-то фундаментальных изменений в процессах на Ближнем Востоке. С другой стороны, решение Франции повлияет на ситуацию внутри страны. Все-таки там живет много мусульман», – заключил Ткаченко.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция рассматривает возможность признать государство Палестина. По его словам, это может произойти в июне. Париж ставит перед собой цель совместно с Саудовской Аравией председательствовать на международной конференции. Предполагается, что мероприятие будет посвящено финализации движения за признание Палестины и станет результатом сотрудничества нескольких стран.

    Между тем, глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал Палестину «вымышленным государством». Он отметил, что Тель-Авив считает признание государственности республики другими странами в нынешней ситуации «наградой за террор». «Подобные действия не приблизят мир, безопасность и стабильность в нашем регионе, а наоборот, лишь отдалят их», – приводит его слова ТАСС.

    В общей сложности государство Палестина признано в 148 странах – членах ООН, включая Россию. В 95 странах мира действуют палестинские посольства и постоянные представительства.

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    11 апреля 2025, 07:29 • Новости дня
    Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск в команде Белого дома
    Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск в команде Белого дома
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил на канале Fox News, что возглавляющий Департамент государственной эффективности (DOGE) Илон Маск не нужен ему для работы, но остается из-за личной симпатии.

    Трамп подчеркнул, что Маск не является необходимым членом его команды, однако остается в администрации из-за симпатии, передает РИА «Новости».

    «Илон проделал фантастическую работу. Смотрите, он сидит здесь, и мне все равно», – сказал Трамп.

    Президент также упомянул о машине Tesla, подаренной Илоном Маском. Он пояснил, что приобрел ее не ради скидки или особого отношения, а намеренно по максимальной цене.

    Ранее демократы призвали Трампа отстранить Илона Маска от работы в DOGE к 30 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск рисковал потерять свое влияние и покинуть администрацию Дональда Трампа из-за конфликта с врагами в его окружении. Кроме того, Маск подвергался критике со стороны протестующих, которые требовали его отставки из властных структур.

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    10 апреля 2025, 22:25 • Новости дня
    Экономист: У Зеленского нет профессионалов для заключения сделки по недрам

    Экономист Лизан: Ресурсная сделка с США превратит Украину в «международный базар»

    Экономист: У Зеленского нет профессионалов для заключения сделки по недрам
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дипломаты и чиновники Украины слабо разбираются в юридических аспектах имущественного права США. Поэтому они вынуждены обратиться к американскому агентству, которое вряд ли спасет Украины от заключения невыгодной сделки, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что новый этап переговоров Украины и США о сделке по редкоземельным металлам состоится 11-12 апреля.

    «Текущий вариант ресурсной сделки США и Украины мало чем отличается от первого. Изначально Вашингтон и Киев обсуждали меморандум. Такой тип международных документов подразумевает расплывчатое описание намерений сторон. Однако уже тогда было понятно, что Белый дом претендует на полноту власти в отношении ресурсов Украины», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Сейчас же дело дошло до финального договора. Ранее выдвинутые идеи конкретизируются, появляется их объемное пояснение. Причем к данному событию офис Зеленского подошел в крайне плачевном состоянии. Вина за это лежит исключительно на чиновниках с Банковой. Они сами избрали тактику превращения Украины в «международный базар», – полагает он.

    «Ведь сама идея обмена ресурсов на какие-либо гарантии впервые появилась в «Плане победы», которым в конце 2024 года гордо размахивала власть в Киеве. Местное руководство поставило себя и всю страну в положение «девушки с пониженной социальной ответственностью», которую можно перекупить, соблазнить деньгами. Теперь же они пытаются бороться с этой репутацией», – отмечает собеседник.

    «Но у офиса Зеленского получается это из рук вон плохо. Сказывается низкий профессионализм действующих дипломатов. Об этом говорит привлечение к переговорам неизвестной юридической фирмы. Скорее всего, речь идет об прямо или косвенно американской компании, которая должна разъяснить украинской делегации особенности американского законодательства», – добавляет эксперт.

    «Очевидно, что дипломаты и чиновники Украины слабо разбираются в юридических аспектах имущественного права США. Для этого им нужны специалисты, которые смогли бы в необходимый момент оттянуть их руку от подписания какого-либо принципиально важного документа», – рассуждает он.

    «В целом, перспективы сделки в данный момент выглядят крайне туманно. Каких-либо выгод для Украины инициатива Дональда Трампа не несет, а вот политических и экономических издержек от ее согласования у Зеленского будет предостаточно. Легко представить, что интернет взорвется заголовками: «Власти продали американцам страну», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, передача прав на владение ресурсами в руки Штатов вынудит действующее правительство поссориться с украинским олигархатом. Они очень не любят, когда их «кидают». Дело может дойти даже до попыток внутриполитических сил свергнуть действующую власть», – уточняет эксперт.

    «Поэтому Зеленский будет максимально оттягивать подписание договора. В какой-то момент это разозлит Белый дом и в ход пойдут все имеющиеся рычаги давления на Киев. Другое дело, что их у Трампа немного. Как именно он сможет вынудить Украину согласиться с выдвинутыми условиями – большой вопрос», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что переговоры Украины и США о сделке по редкоземельным металлам состоятся 11 апреля. Интересы Киева будут представлять замминистры экономики и юстиции страны, сообщает Bloomberg. Причем политики «более высокого уровня» не планируют участвовать в обсуждении соглашения.

    Как отмечает издание, это вызвано необходимостью «технических консультаций с администрацией Дональда Трампа» на данном этапе. Кроме того, на переговорах украинскую делегацию будут сопровождать сотрудники некой «международной юридической компании». Однако МИД страны отказался комментировать данную информацию.

    Напомним, новая версия ресурсной сделки подвергалась активной критике со стороны Киева. Так, The Washington Post сообщал, что 55-страничный проект документа напомнил украинским властям «необходимость выплаты пожизненных репараций» Белому дому. Многие местные чиновники называли соглашения «ужасными».

    Согласно договору, Вашингтон получает «право первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты Украины. США также приобретают возможность получения всей прибыли. Кроме того, Киев теряет право продажи полезных ископаемых государствам, которые являются «стратегическими конкурентами» Белого дома.

    Ресурсная сделка уже стала причиной разлада Киева и Вашингтона. Так, Владимир Зеленский заявил, что первоначальный проект не был принят из-за неподобающего подхода главы минфина Штатов Скотта Бессента, пишет РБК. «Мои коллеги знают, что, когда постукивают пальцем по контракту и говорят: «Теперь нам нужно подписать», на это я мог только сказать ему: «Перестань тыкать пальцем и давай поговорим по существу», – пояснил он.

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    10 апреля 2025, 18:44 • Новости дня
    США увеличили пошлины на товары из Китая до 145%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты увеличили совокупные пошлины на товары из Китая до 145%, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источник в американской администрации.

    По данным CNBC, президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 125% ввозных пошлин на китайскую продукцию, однако ранее американский лидер уже устанавливал 20-процентный тариф на товары из Китая, Канады и Мексики, передает ТАСС.

    Этот тариф был частью стратегии борьбы с распространением фентанила, за недостаточные меры против которого США обвиняют эти страны.

    Следовательно, совокупная ставка пошлин на китайские товары достигла 145%, отмечает телеканал.

    Ранее Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что противодействие пошлинам США необходимо для защиты международной торговой системы.

    Всемирная торговая организация (ВТО) предсказала резкое сокращение товарооборота между США и Китаем на 80% на фоне взаимного введения пошлин этими странами.

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    10 апреля 2025, 17:38 • Новости дня
    Техногиганты США предложили превратить Гренландию в «город свободы»

    Гренландию захотели в «город свободы» для развития технологий

    Техногиганты США предложили превратить Гренландию в «город свободы»
    @ Stefan Huwiler/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американские технологические компании предложили превратить Гренландию в «город свободы» для развития инноваций с минимальным государственным регулированием, передает Reuters.

    Крупные технологические компании Кремниевой долины продвигают идею превращения Гренландии в так называемый город свободы для развития инноваций с минимальным госрегулированием, передает Reuters со ссылкой на источники.

    Это предложение подразумевает создание условий для активного развития искусственного интеллекта, беспилотных транспортных средств, космических технологий, а также высокоскоростных железных дорог и малых модульных реакторов.

    Идея пока на ранней стадии обсуждения, однако уже вызвала интерес у предпринимателя Кена Хауэри, выдвинутого на пост посла США в Дании. В случае утверждения его кандидатуры он намерен возглавить переговоры о потенциальном приобретении Гренландии.

    Дискуссия вновь напомнила о стремлениях технокомпаний Кремниевой долины заявить о необходимости создания городов с низким уровнем государственного регулирования для продвижения инноваций. Эту идею поддерживал и президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании в 2023 году.

    На фоне этих инициатив Трамп также неоднократно высказывался о возможности присоединения Гренландии к США.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп выразил уверенность в успешном присоединении Гренландии к Америке, несмотря на отсутствие поддержки со стороны политических партий и населения острова.

    До этого вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация  рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам и не планирует использовать военную силу.

    На острове инициативы США не одобряют. Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде, к примеру, выступил против аннексии острова американцами.

    Коментарии (2)
    10 апреля 2025, 12:07 • Новости дня
    Трампа заподозрили в искусственной манипуляции рынками
    Трампа заподозрили в искусственной манипуляции рынками
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке торговых тарифов на 90 дней, вызвав резкий рост акций, что создало вопросы у экспертов и критиков, которые заподозрили его в манипуляциях рынком.

    Белый дом поспешил опровергнуть выдвинутые демократами и пользователями в Сети обвинения в манипулировании рынками посредством тарифов в адрес американского президента Дональда Трампа.

    «Президент Соединенных Штатов обязан заверить рынки и американцев в экономической безопасности перед лицом постоянного нагнетания страха в СМИ. Вместо того чтобы хвататься за соломинку, пытаясь нанести удар президенту Трампу, демократам следует сосредоточиться на работе с администрацией по восстановлению величия Америки», –  приводит NBC News слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Куша Десаи.

    В своей соцсети Truth Social Трамп опубликовал утром пост, в котором призвал к спокойствию и указал на отличное время для покупки акций.

    Эксперты и демократы, такие как сенатор Ричард Блюменталь, выразили обеспокоенность по поводу возможной инсайдерской торговли и манипуляций. Блюменталь призвал провести тщательное расследование, а бывший главный юрист по этике при администрации Джорджа Буша-младшего Ричард  Пейнтер усомнился в уместности действий Трампа, заявив, что утренние посты могут спровоцировать обвинения в манипулировании рынком.

    После того как Трамп объявил о паузе на действие тарифов для 75 стран, акции на биржах резко рванули вверх.

    Индекс Nasdaq, в который входят акции высокотехнологичных компаний, показал самый большой однодневный прирост с 2008 года, увеличившись почти на 12%, в то время как индекс S&P 500 поднялся на 9,5%, а индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 8% или примерно на 2800 пунктов.

    Пока противники главы Белого дома призывают расследовать манипулятивные подтексты в действиях президента, нашлись и те, кто придумывает новые лозунги для его достижений. Некоторые пользователи в Сети резкий поворот рынков вверх одобрительно назвали «насосом Трампа» (Pump Trump).

    Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава UNCTAD Ребека Гринспен призвала США снизить тарифы для беднейших стран, чтобы избежать ущерба их экономике и торговым отношениям. Ранее сообщалось, что последствия сокращения глобальной торговли могут значительно повлиять на экономику этих стран.

    Ранее США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за неснятых ответных мер. После этого Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%. Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%.

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    10 апреля 2025, 15:34 • Новости дня
    Китай заявил о намерении ограничить импорт голливудских фильмов

    Китай в ответ на пошлины Трампа сократит импорт голливудского кино в страну

    Tекст: Ирма Каплан

    Государственное управление по делам кинематографии Китая объявило о сокращении доли импорта американских фильмов в страну, общий объем кассовых сборов которого едва достигал 5%.

    Китай ограничит импорт голливудских фильмов в ответ на повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импортируемые китайские товары, передает Reuters со ссылкой на Государственное управление по делам кинематографии КНР.

    После трех десятилетий, в течение которых Китай ежегодно импортировал 10 голливудских фильмов, повышение Трампом пошлин на китайский импорт подорвет внутренний спрос на американское кино в Китае, которое и до этого теряло популярность в стране.

    «Мы будем следовать правилам рынка, уважать выбор аудитории и умеренно сокращать количество импортируемых американских фильмов», – заявило китайское ведомство на сайте.

    Голливудские фильмы составляют 5% от общих кассовых сборов на китайском рынке. Поэтому кинопродюсер и автор книги «Кормление дракона: внутри дилеммы на триллион долларов, стоящей перед Голливудом, НБА и американским бизнесом» Крис Фентон считает этот шаг «супергромким способом заявить об ответных мерах с практически нулевым ущербом для Китая».

    «И что еще хуже для Голливуда, Китай облагает эту небольшую сумму налогом в 50%, прежде чем любые доходы вернутся в США», – добавил он в комментарии агентству.

    Голливудские студии получают 25% кассовых сборов Китая, тогда как другие рынки дают студиям вдвое больше, такое громкое наказание Голливуда, по мнению Фентона, – это всеобщий жест силы со стороны Пекина, который, несомненно, будет замечен Вашингтоном.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая Европейский союз, Китай и Японию.

    США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за неснятых ответных мер. После этого Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%. Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%.

    При этом президент США заявил о готовности Вашингтона заключать справедливые торговые сделки с КНР и странами Европейского союза.

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    11 апреля 2025, 01:59 • Новости дня
    Украинский политик признал разочарование украинцев в своем государстве

    Кинах: В Генштабе ВСУ признают разочарование украинцев в своей стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-премьер Украины Анатолий Кинах обсудил с представителями Генштаба ВСУ падение морального состояния войск и сложности с набором новобранцев, выявив нехватку веры в справедливое государство.

    Анатолий Кинах, бывший премьер-министр Украины и глава Союза промышленников и предпринимателей, в беседе с представителями Генштаба ВСУ затронул тему морально-психологического состояния украинских войск, передает украинское издание «Страна».

    Кинах выразил озабоченность тем, что в 2022 году люди добровольно шли в военкоматы, а сегодня сотрудников центров комплектования вынуждают вылавливать новобранцев на улицах, как животных.

    Кинах отметил, что вместе с военными пришел к выводу о том, что часть граждан утратила веру в справедливость своего государства, а часть испытывает сомнения в этом. Эта проблема, по его словам, особенно остра на фронте, где моральный дух играет важнейшую роль.

    Кинах подчеркнул, что поддержание высокого морального состояния армии требует доверия к государству и понимания целей, за которые стоит бороться. Он призвал власти предпринять меры, чтобы вернуть доверие и обеспечить солдатам уверенность в справедливости и необходимости своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский ТЦК (аналог военкоматов) безуспешно пытался вручить повестку на службу 32-летнему бортинженеру Алексею Зубрицкому, который вылетел на Международную космическую станцию на борту российского корабля «Союз МС-27».

    Конфликт возник около львовского военкомата, когда военнообязанный гражданин пытался скрыться от призыва, после чего его попытались задержать, в результате

    В Львове из-за попытки представителей ТЦК забрать мужчину в армию началась драка с участием военнослужащих и местных жителей.

    В Днепропетровской области Украины парламентарий заложил противотанковую мину у входа в ТЦК.

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    10 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп заявил о скорых договоренностях с Россией и Украиной

    Трамп заявил об ожидании скорых договоренностей с Россией и Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое достижение договоренностей с Россией и Украиной.

    Он отметил важность скорейшего заключения сделки, которая станет значительным шагом для урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    «Мы надеемся, что сумеем сравнительно скоро заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы положить конец военным действиям», – сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    Газета ВЗГЛЯД писала про первые результаты достигнутых на переговорах президентов США и России договоренностей по урегулированию кризиса на Украине.

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    10 апреля 2025, 21:22 • Новости дня
    Трамп признал проблемы с новой торговой политикой США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп признал, что переход к новой торговой политике, связанной с введением импортных пошлин, сопряжен с рядом сложностей.

    На заседании кабинета Трамп заявил, что несмотря на проблемы, которые возникли при переходе, экономика США остается в «очень хорошей форме», передает ТАСС.

    Ежедневно в казну США поступает около 3,5 млрд долларов в результате введения пошлин, отметил американский лидер. Он выразил уверенность в том, что «все хотят заключить [торговую] сделку» с Соединенными Штатами. На взгляд главы Белого дома, проблемы, сопровождающие переходный период, оправдают себя в долгосрочной перспективе.

    Президент подчеркнул, что хотя переход к новой торговой политике сопряжен с определенной ценой, в конечном итоге все будет «замечательно».

    Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии. Позже он приостановил дополнительные импортные пошлины на 90 дней для 75 стран, после чего американского лидера заподозрили в искусственной манипуляции рынками.

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    11 апреля 2025, 04:18 • Новости дня
    Защита генерала Кузнецова заявила об отсутствии события преступления

    Адвокат генерала Кузнецова заявил об отсутствии события преступления по делу о взятке

    Tекст: Денис Тельманов

    Защита генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки земельным участком с домом, утверждает, что в его деле отсутствует событие преступления, поскольку участок был приобретен официально и имеет все необходимые документы.

    Как пишет ТАСС, адвокат Алексей Паршин заявил, что в деле бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова отсутствует событие преступления. По его словам, сделка с земельным участком, которую следствие считает взяткой, была совершена легально.

    Кузнецов обвиняется в получении взятки в обмен на организацию государственных контрактов и договоров между Краснодарским высшим военным училищем и предпринимателем Левой Мартиросяном. Следствие утверждает, что Мартиросян приобрел земельный участок и дом в Краснодаре на имя жены Кузнецова.

    Несмотря на утверждения адвоката, суд продлил срок содержания Кузнецова под стражей до 11 мая. Прокуроры считают, что Кузнецов использовал свое служебное положение для заключения контрактов в пользу Мартиросяна на сумму свыше 372 млн рублей.

    Юрий Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ с 2010 по 2023 год, а затем стал начальником главного управления кадров Минобороны в мае 2023 года. В рамках дела также арестованы активы всех фигурантов, включая Мартиросяна, который обвиняется в даче взятки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд наложил арест на 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

    Суд также арестовал имущество бизнесмена Льва Мартиросяна, включая недвижимость и транспорт, в рамках дела о взятке для генерала Кузнецова.

    На имущество дочери генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова также наложен обеспечительный арест, так как в отношении генерала ведется расследование дела о взятке.

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    10 апреля 2025, 21:44 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении США заключить торговую сделку с Китаем

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в достижении торгового соглашения между США и Китаем, отметив, что он уважает председателя КНР Си Цзиньпина и считает возможным выработать выгодное для обеих стран решение.

    На заседании своего кабинета Трамп заявил о желании заключить торговую сделку с Китаем, сообщает ТАСС. По словам Трампа, он надеется на улучшение отношений с КНР и уверен, что сможет наладить хорошие отношения с китайским руководством.

    Трамп отметил: «Посмотрим, как пойдут дела с Китаем. Мы бы хотели заключить сделку». Он подчеркнул, что его администрация стремится привести отношения с Китаем в порядок.

    Американский лидер выразил уважение к председателю КНР Си Цзиньпину, которого считает своим другом, и заявил, что есть возможность выработать соглашение, выгодное для обеих стран.

    Ранее Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 145%.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что противодействие пошлинам США необходимо для защиты международной торговой системы.

    Всемирная торговая организация (ВТО) предсказала резкое сокращение товарооборота между США и Китаем на 80% на фоне взаимного введения пошлин этими странами.

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    11 апреля 2025, 04:25 • Новости дня
    Фигурант дела «Калашникова» дал показания на соучастников

    Третий обвиняемый в деле о хищениях у «Калашникова» дал показания против других

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Иваново отправил под домашний арест Юрия Чернышева, который дал показания на других фигурантов дела о хищении более 32 млн рублей у концерна «Калашников».

    Суд в Иваново принял решение о домашнем аресте третьего фигуранта дела о хищении у концерна «Калашников» – Юрия Чернышева, сообщает ТАСС.

    Чернышев, бывший гендиректор компании «Интертехника», дал показания, изобличающие других участников преступления, хотя свою вину он отрицает. Он также выразил готовность сотрудничать со следствием и заключить досудебное соглашение.

    В материалах дела указано, что Чернышев отказывается признать причастность к хищению, однако предоставленные им показания стали важным элементом следствия. Ограничения, наложенные на него, включают запрет на использование мобильной связи и интернета, а также на общение с другими обвиняемыми и свидетелями.

    Ранее начало расследования по делу о хищении у концерна «Калашников» привело к аресту технического директора «Интертехники» Алексея Морохова и Алексея Леденева. Оба подозреваемых признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Им вменяется хищение на сумму более 32 млн рублей.

    Следствие установило, что закупка некачественных деталей в Китае осуществлялась с явным нарушением условий контрактов с «Калашниковым». Подозреваемые, воспользовавшись бюджетными средствами, нанесли ущерб обороноспособности страны. Продолжается расследование установленных фактов и поиск возможных соучастников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Иваново отправил под домашний арест Алексея Леденева, обвиняемого в мошенничестве на поставках деталей для концерна «Калашников».

    Технический директор подрядной организации «Интертехника» Алексей Морохов признал вину в хищении более 32 млн рублей при поставках бракованных деталей концерну «Калашников», заключив досудебное соглашение о сотрудничестве.

    Морохов ранее был арестован по обвинению в мошенничестве при поставках бракованных деталей для концерна «Калашников» с ущербом в 32 млн рублей.

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