Дания усилила военное присутствие в Арктике и Гренландии

Дания отправила в Гренландию F-16, два вертолета и фрегат

Tекст: Мария Иванова

Вооруженные силы Дании наращивают присутствие в Арктике для отработки операций на Крайнем Севере, передает ТАСС со ссылкой на заявление правительства Гренландии.

В сообщении подчеркивается: «Цель состоит в том, чтобы усилить оперативный потенциал Вооруженных сил Дании в Арктике и поддержать вклад в безопасность общества для населения Гренландии».

В рамках усиления на остров будут переброшены истребители F-16, два вертолета EH-101 и фрегат. Силы специального назначения проведут на территории Гренландии зимние маневры, связанные с критической инфраструктурой.

Истребители F-16 разместят в аэропорту Кангерлуссуака для патрулирования западного побережья. Вертолеты будут выполнять задачи по оперативной поддержке, а фрегат направят на север Гренландии для помощи в решении морских задач в акватории Арктики.

Напомним, накануне Дания и Норвегия подписали соглашение об укреплении оборонного сотрудничества.

США планируют включить Гренландию в зону ответственности Северного командования. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о вероятности силовых действий для установления контроля над Гренландией и подчеркнул стратегическую важность острова.