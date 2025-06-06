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Дания усилила военное присутствие в Арктике и Гренландии
Дания отправила в Гренландию F-16, два вертолета и фрегат
Дания перебрасывает истребители F-16, два вертолета и фрегат в Гренландию для усиления военного потенциала и патрулирования западного побережья острова.
Вооруженные силы Дании наращивают присутствие в Арктике для отработки операций на Крайнем Севере, передает ТАСС со ссылкой на заявление правительства Гренландии.
В сообщении подчеркивается: «Цель состоит в том, чтобы усилить оперативный потенциал Вооруженных сил Дании в Арктике и поддержать вклад в безопасность общества для населения Гренландии».
В рамках усиления на остров будут переброшены истребители F-16, два вертолета EH-101 и фрегат. Силы специального назначения проведут на территории Гренландии зимние маневры, связанные с критической инфраструктурой.
Истребители F-16 разместят в аэропорту Кангерлуссуака для патрулирования западного побережья. Вертолеты будут выполнять задачи по оперативной поддержке, а фрегат направят на север Гренландии для помощи в решении морских задач в акватории Арктики.
Напомним, накануне Дания и Норвегия подписали соглашение об укреплении оборонного сотрудничества.
США планируют включить Гренландию в зону ответственности Северного командования. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о вероятности силовых действий для установления контроля над Гренландией и подчеркнул стратегическую важность острова.