NYP: ЦРУ использовало устройство «Призрачный шепот» для поиска пилота F-15
ЦРУ США использовало секретное устройство «Призрачный шепот» (Ghost Murmur) на основе квантовых технологий для определения местоположения второго пилота сбитого истребителя F-15 над Ираном, сообщили источники газеты New York Post.
По данным издания, система использует дальнодействующую квантовую магнитометрию для фиксации электромагнитного отпечатка сердцебиения человека, а затем программное обеспечение на базе искусственного интеллекта помогает выделить его на фоне других сигналов.
Устройство было создано бюро секретных разработок Lockheed Martin и впервые применено во время поисково-спасательной операции в сложной местности Ирана. Один из источников NYP отметил, что благодаря этой технологии удалось сначала сузить район поиска, а затем точно установить местоположение летчика.
По сведениям газеты, технология уже успешно испытывалась на вертолетах Black Hawk и впоследствии может быть использована также на истребителях F-35.
Операция по спасению пилота проходила на фоне обострения ситуации в регионе: 28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, а Тегеран ответил атаками по израильским и американским военным целям на Ближнем Востоке.
