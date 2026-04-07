Tекст: Вера Басилая

Немецкий предприниматель и основатель проекта «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк рассказал о том, что жители Германии проявляют значительный интерес к поездкам в Россию, передает РИА «Новости».

В интервью он подчеркнул: «Власти Германии пытаются запретить в стране все русское, но культура вашей страны так велика, что ее невозможно перечеркнуть одним росчерком пера». Фон Бисмарк также отметил, что Россия обладает мощной мягкой силой.

По его словам, несмотря на попытки политиков и СМИ очернить Россию, интерес среди граждан Германии к этой стране остается огромным. Он добавил: «Каждый раз, как я возвращаюсь из России домой, друзья, знакомые закидывают меня самыми разными вопросами».

Фон Бисмарк особо подчеркнул привлекательность Москвы, отметив, что многие его знакомые мечтают увидеть Большой театр, Красную площадь и Кремль. «Когда я рассказываю им, какой красивый и безопасный город Москва... они загораются желанием посетить Россию», – сказал он.

Он выразил мнение, что если бы визовый режим для туристов из Германии был бы смягчен хотя бы на несколько дней, сотни тысяч немцев с радостью посетили бы Россию.

Ранее Бисмарк заявил о провале «изоляции» России.