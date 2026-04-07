Раскрыт мотив напавшего на учителя в Пермском крае школьника

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемый бросился на учительницу с ножом после того, как она не допустила его к экзамену по одному из предметов, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-каналы.

По этим данным, во время нападения подросток нанес женщине несколько ударов ножом в шею, спину и живот.

Школьник был второгодником, кроме того, он занимался спортом и был боксером.

утром у входа в школу в Добрянке 17-летний подросток с ножом напал на учителя и тяжело ранил женщину. По факту нападения следователи возбудили уголовное дело. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о смерти учителя от полученных ран.