Раскрыт мотив напавшего на учителя в Пермском крае школьника
Подозреваемый бросился на учительницу с ножом после того, как она не допустила его к экзамену по одному из предметов, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-каналы.
По этим данным, во время нападения подросток нанес женщине несколько ударов ножом в шею, спину и живот.
Школьник был второгодником, кроме того, он занимался спортом и был боксером.
утром у входа в школу в Добрянке 17-летний подросток с ножом напал на учителя и тяжело ранил женщину. По факту нападения следователи возбудили уголовное дело. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о смерти учителя от полученных ран.