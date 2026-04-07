Ограничения введены в аэропортах шести городов России

Росавиация ввела ограничения в аэропортах шести городов России

Tекст: Вера Басилая

Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Самары. По информации Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, передает ТАСС.

В аэропорту Пензы также временно ограничена работа по приему и выпуску лайнеров, о чем сообщили в Росавиации. Аналогичные меры приняты в аэропорту Саратова (Гагарин).

Кроме того, в Татарстане был объявлен режим ракетной опасности, передает канал ГУ МЧС России.

Режим ракетной опасности введен и в Чувашии.

За ночь над Россией нейтрализовали 45 украинских БПЛА.

В течение дня над четырьмя российскими регионами были уничтожены 15 украинских беспилотников самолетного типа.