Ограничения введены в аэропортах шести городов России

Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.6 комментариев
Росавиация ввела ограничения в аэропортах шести городов России
В ряде городов Поволжья и Татарстана были введены ограничения на работу аэропортов, в том числе Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Самары, сообщила Росавиация.
Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Самары. По информации Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, передает ТАСС.
В аэропорту Пензы также временно ограничена работа по приему и выпуску лайнеров, о чем сообщили в Росавиации. Аналогичные меры приняты в аэропорту Саратова (Гагарин).
Кроме того, в Татарстане был объявлен режим ракетной опасности, передает канал ГУ МЧС России.
Режим ракетной опасности введен и в Чувашии.
За ночь над Россией нейтрализовали 45 украинских БПЛА.
В течение дня над четырьмя российскими регионами были уничтожены 15 украинских беспилотников самолетного типа.